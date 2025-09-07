Врач предупредила о смертельной опасности консервов

Врач-диетолог, к.м.н. Елена Соломатина указала на опасность консервированных грибов, рыбы и тушенки здоровья.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1" она пояснила, что отравление может проявляться по-разному: не всегда с диареей и рвотой, иногда оно похоже на неврологическое заболевание - может возникать двоение в глазах, невнятная речь, расширенные зрачки, что напоминает инсульт или ишемию. По ее словам, люди нередко путают такие симптомы с сосудистым кризом, но чтобы избежать тяжелых последствий, важно сразу обращаться к врачам.

Соломатина подчеркнула, что самыми опасными консервированными продуктами считаются грибы и рыба. Их нельзя покупать в непроверенных местах, обязательно нужно обращать внимание на условия продажи. Рыба может быть заражена описторхозом, поэтому ее необходимо хорошо просолить и прокоптить.

Она также отметила, что опасность может представлять и обычная тушенка: при неправильной стерилизации мясо попадает в безвоздушную среду, где возможен риск заражения.