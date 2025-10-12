Диетолог о неожиданной пользе рыбных консервов

Диетолог Наталья Павлюк в беседе с "Радио 1" заявила, что консервы часто рекомендуются в правильном питании, передает Day.Az.

"Например, есть рыбные консервы с костями - это хороший источник кальция для тех людей, которые не могут употреблять молочные продукты. Я рекомендую периодически включать такие консервы в рацион, потому что дома так рыбу, чтобы кости во рту рассасывались, мы не сможем приготовить", - объяснила она.

По словам эксперта, использовать рыбные консервы качественного вида дешевле, чем обрабатывать сырую рыбу.

"Здесь важна технология приготовления консервов и добавок. Нужно смотреть на состав. Но, безусловно, еда, которую мы приготовили дома, полезнее, потому что мы сами выдерживали температуру, убирали в холодильник. Домашнее питание всегда полезнее", - дополнила Павлюк.