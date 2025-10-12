Какие изменения происходят в организме после отказа от сахара?

Отказ от сахара, который содержится в конфетах, газированных напитках и печенье, может привести к нескольким положительным изменениям в организме. Об этом рассказала диетолог Ванесса Джильо в беседе с изданием Terra, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Резкий отказ от употребления сахара сначала поспособствует возникновению синдрома отмены, однако его можно пережить. Человека будет тянуть к сладкому, из-за чего появится раздражительность, перепады настроения, головная боль и усталость.

Среди положительных изменений - исчезновение постоянного чувства голода, прилив энергии, сокращение эпизодов переедания, улучшение состояния кожи и работы кишечника, снижение риска развития диабета и проблем с печенью, добавили в материале.