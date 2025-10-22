https://news.day.az/gurmaniya/1787397.html Врач назвал болезни, при которых нужно пить кофе Кофе уменьшает частоту аритмий и нормализует кровяное давление, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач-кардиолог Александр Мясников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Он посоветовал тем, у кого диабет и больное сердце, пить напиток. Тогда инфаркты будут реже.
Кофе уменьшает частоту аритмий и нормализует кровяное давление, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач-кардиолог Александр Мясников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Он посоветовал тем, у кого диабет и больное сердце, пить напиток. Тогда инфаркты будут реже.
Медик добавил, что кофе снимает внутреннее воспаление, а еще содержит более 1 тыс. биологически полезных веществ.
