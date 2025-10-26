Полезно и при высоких температурах: что такое масло гхи и кому его нельзя есть

Масло гхи - традиционный индийский продукт, который почитают за его лечебные и кулинарные качества. Его название дословно переводится как "топленое масло". "Вечерняя Москва" узнала у диетолога Ольги Рединой о пользе и вреде масла гхи для здоровья и о том, как его правильно использовать, передает Day.Az.

Что такое масло гхи

Масло гхи изготавливают из качественного сливочного масла без искусственных добавок с помощью медленного нагрева и удаления примесей, воды, молочного белка и лактозы.

- В результате получается янтарно-желтый маслянистый продукт с приятным ореховым запахом и богатым вкусом. Масло гхи имеет длительный срок хранения и выдерживает высокие температуры без окисления, - рассказала Редина.

Чем масло гхи отличается от других масел

Масло гхи имеет более длительный срок хранения по сравнению с подсолнечным маслом, объяснила эксперт:

- Также масло гхи способно выдерживать высокие температуры без разрушения. Оно богаче, чем подсолнечное масло, по количеству витаминов и антиоксидантов.

От сливочного масла оно отличается тем, что подвергается специальной процедуре очищения, в результате которой исчезают лактоза и казеин.

- Это делает продукт доступным для людей с непереносимостью лактозы. Кроме того, масло гхи дольше хранится и обладает лучшими вкусовыми качествами, чем сливочное масло, - уточнила специалист.

Польза масла гхи

Как рассказала собеседница "ВМ", масло гхи является источником полезных жиров:

- Масло гхи содержит мононенасыщенные и насыщенные жиры, необходимые для нормального функционирования организма. Оно помогает поддерживать уровень холестерина в норме и способствует здоровью сердечно-сосудистой системы.

Помимо этого, оно богато антиоксидантами и витаминами А, D, E и К, что способствует укреплению иммунитета и защите организма от вирусов и бактерий.

Диетолог напомнила, что масло гхи легко усваивается организмом, потому что не содержит лактозу и казеин. Этот продукт подходит людям с непереносимостью молочных продуктов и облегчает процесс пищеварения.

- Масло гхи регулирует работу кишечника, улучшает метаболизм, выводит шлаки и токсины, способствует заживлению слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, - сказала диетолог.

Вред масла гхи

По мнению врача, несмотря на многочисленные полезные свойства, масло гхи имеет определенные противопоказания из-за высокой калорийности.

- Например, потребление большого количества масла гхи может привести к набору веса и проблемам с сердцем и сосудами из-за жиров в составе, - предупредила она.

Масло гхи противопоказано при некоторых состояниях, таких как:

атеросклероз;

нарушение липидного обмена;

ожирение;

гипертония;

сахарный диабет;

заболевания щитовидной железы;

болезни ЖКТ;

заболевания сердечно-сосудистой системы.

Как правильно использовать масло гхи при готовке блюд

Масло гхи идеально подходит для приготовления блюд, которые требуют обработки при высоких температурах.

- При жарке на масле гхи образуются канцерогены, потому что у него высокая температура дымления. Также его можно есть и в чистом виде. Однако важно соблюдать меру, потому что масло гхи очень калорийное, злоупотреблять им нельзя. Лучше не есть больше одной чайной ложки в день, - посоветовала Редина.

Важно хранить масло гхи в темном прохладном месте в стеклянной таре, чтобы предотвратить окислительные процессы, заключила диетолог.