Популярная сладость оказалась природным энергетиком

Новое исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что молоко с темным шоколадом может повысить скорость и выносливость при спринте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ученые из Технологического университета Наньянг (Сингапур) выяснили, что эти продукты улучшают показатели коротких забегов за счет содержащихся во флавоноидах антиоксидантов, которые усиливают приток кислорода к мышцам и снижают утомляемость.

В эксперименте участвовали 20 добровольцев, которые выполняли серию интенсивных спринтов после употребления либо молока с темным шоколадом, либо молока с белым шоколадом. При первом варианте уже через несколько минут участники показали более быстрое время на второй серии забегов и меньший индекс усталости.

По словам авторов, сочетание сахаров и биологически активных веществ в темным шоколаде способствует более эффективному восстановлению энергии и защищает мышцы от окислительного стресса. Ученые отмечают, что даже небольшие улучшения - около одного процента - могут иметь значение для профессиональных спортсменов.

Специалисты подчеркивают, что речь идет о безопасной и доступной альтернативе искусственным энергетическим добавкам. Молоко с темным шоколадом может стать простым и естественным способом поддерживать физическую форму и ускорять восстановление после тренировок.