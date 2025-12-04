Чем полезны яйца и как их выбрать

О пользе яиц можно говорить бесконечно. По количеству белка, содержащемуся в продукте, равных ему нет. А белок, напомним, участвует в работе иммунной системы. Кроме того, в яйцах содержится большое количество витаминов: A, D, E и минералы, благотворно влияющие на организм. По словам диетолога Виктории Безнебеевой, яйца - один из самых популярных продуктов среди людей, придерживающихся диеты.

- Яйца способствуют насыщению организма, улучшают метаболизм. Многие употребляют их на завтрак, после чего довольно продолжительное время не испытывают чувство голода, - пояснила диетолог корреспонденту "Вечерней Москвы", передает Day.Az.

Если польза куриных яиц очевидна и понятна большинству граждан, то насчет других яиц, которые старательно несут страусы, утки, цесарки, павлины и другие птички, возникает немало вопросов. Так, вторые по популярности яйца - перепелиные - считаются менее аллергенными, чем куриные, и более безопасными благодаря плотной скорлупе, защищающей их содержимое от бактерий. Именно поэтому их рекомендуют даже детям.

При выборе продукта ориентируйтесь на скорлупу - матовая поверхность свидетельствует о том, что он свежий, глянцевая же говорит об обратном: с наибольшей вероятностью яйца лежат на полке давно.

- Это нехитрое правило действует по отношению ко всем яйцам без исключения, - рассказал фермер из Подмосковья Иван Слободянюк. -

Впрочем, и куриными, и перепелиными яйцами никого не удивишь - в московских заведениях общественного питания довольно популярны сегодня блюда из... страусиных яиц. Они считаются питательным деликатесом, не содержат холестерина, и самое важное - одно страусиное яйцо заменяет около 40 куриных, что удобно, если вы пришли в кафе большой компанией. Как рассказывает владелец страусиной фермы в Подмосковье Юлия Михайлова, вкус этих яиц яркий и насыщенный.

- Некоторые покупатели рассказывали, что готовили омлет из яйца страуса. По вкусу блюдо напоминает макароны с яйцом, но некоторые улавливали в нем нотки чизкейка, - отметила она.

Для разнообразия рациона существуют и другие альтернативы. Например, яйца индейки. Но сразу предупредим - их вкус, как и полезные свойства, при довольно ярком аромате практически идентичны куриным. Однако есть серьезное "но" - индейка несет яйца гораздо реже, чем курица, поэтому найти их в продаже не так-то просто.

А что мы знаем об утиных яйцах? Они крупнее куриных, желток у них ярко-оранжевого цвета, белок - плотный и прозрачный. Цвет скорлупы может быть голубым, коричневым или зеленоватым. Они богаты питательными веществами, содержат витамин B12 (это в 2 раза больше, чем в куриных яйцах) и селен (мощный антиоксидант, укрепляющий иммунитет).

Однако утиные яйца имеют и недостатки: высокая жирность - до 190 ккал на яйцо, большое количество холестерина, который вреден при сердечных заболеваниях. Кроме того, утиные яйца способны занести в организм такую инфекцию, как сальмонеллез (у водоплавающих птиц он встречается чаще), поэтому перед употреблением их нужно тщательно обработать: помыть щеткой, дольше варить и охлаждать перед употреблением.

А еще сегодня на столах горожан вполне могут оказаться яйца кеклика (каменной куропатки), фазана, цесарки, черной курицы и даже павлина! Некоторые подмосковные фермеры в последнее время довольно успешно реализуют данную продукцию. Так, поистине уникальным продуктом считаются яйца черных куриц. Их главное отличие - абсолютно черный цвет. Они также, как и обычные куриные, богаты витаминами и минералами, но при этом содержание витамина B и D в них несравнимо выше, что особенно актуально в период межсезонья, когда организм нуждается в дополнительной защите.

Яйца кеклика являются богатым источником высококачественного белка, в них содержатся витамины A, B, D и E, а еще это отличный источник минералов: железа, фосфора и кальция, которые необходимы для крепких костей и зубов. Кроме того, продукт помогает повысить уровень гемоглобина в крови.

Но настоящей экзотикой в яичном царстве считается продукт, получаемый от фазанов и павлинов.