Как выбрать свежие овощи к новогоднему столу?

Алексей Куренин, агроном, менеджер проектов Гродан, производителя субстратов из каменной ваты для выращивания овощных и цветочных культур (бизнес-подразделение РОКВУЛ), рассказал "Газете.Ru", на какие критерии стоит обратить внимание при выборе овощей к новогоднему столу, передает Day.Az.

Прежде всего, выбирая овощи, необходимо обратить внимание на дату производства и упаковки, а уже потом перейти к более детальному изучению.

Первый фактор - отсутствие вмятин и пятен. Свежесть овощей в первую очередь определяется по их внешнему виду. Поврежденная кожура, пятна или мягкие участки свидетельствуют о неправильном хранении либо начале процесса гниения.

"Так, свежие огурцы должны быть упругими и плотными - мягкость говорит о потере свежести. При выборе огурцов предпочтение стоит отдавать плодам среднего размера: они, как правило, более хрустящие и ароматные, чем крупные. Свежие томаты всегда упругие на ощупь, но не чрезмерно твердые, поскольку это признак незрелости, и не слишком мягкие, что указывает на перезрелость. Также важно учитывать условия в магазине: огурцы и томаты не должны лежать под прямыми солнечными лучами или храниться на холодной полке, так как это негативно сказывается на их вкусе и качестве", - объяснил он.

Второй - окрас плода, он должен быть равномерным. Цвет овощей - один из ключевых показателей их свежести и зрелости. Однородный окрас свидетельствует о правильных условиях выращивания и полноценном созревании. Кожура огурцов должна быть плотной, блестящей и насыщенно-зеленой: появление желтизны указывает на перезрелость, а морщинистая поверхность или влажные пятна - на начало порчи.

"Важно также обратить внимание на плодоножку: свежая, зеленая плодоножка говорит о том, что огурец был сорван недавно. Цвет томатов, в зависимости от сорта, может быть красным, розовым или желтым, но кожура должна оставаться гладкой и без трещин. При этом не стоит настороженно относиться к безупречному внешнему виду плодов: овощи, выращенные в современных тепличных хозяйствах, отличаются привлекательностью благодаря созреванию в оптимальных климатических условиях, что позволяет сохранить не только эстетичный внешний вид, но и насыщенный вкус", - подчеркнул агроном.

Третий фактор - аромат. Едва уловимый и натуральный аромат плодов говорит об их свежести, а его отсутствие является признаком недозрелости. Запах свежих огурцов должен быть легким и травяным, а если он кислый или затхлый, лучше отказаться от покупки. Аромат томатов должен быть сладковатым и насыщенным, особенно у плодоножки.

"Если запах практически не ощущается, это, как правило, указывает на то, что плоды еще не достигли полной зрелости", - сказал эксперт.

Правильные условия хранения после покупки позволяют значительно дольше сохранить свежесть овощей. В домашних условиях огурцы рекомендуется хранить при температуре 13-15°C и отдельно от фруктов. Например, яблоки выделяют вещества, стимулирующие созревание, которые для огурцов становятся причиной преждевременного увядания.

"Томаты оптимально держать при температуре 10-14°C. Более низкие показатели нарушают естественные физиологические процессы в плодах, отвечающие за формирование вкуса и аромата. Повышенная же температура, напротив, ускоряет созревание, но заметно сокращает срок хранения овощей", - резюмировал он.