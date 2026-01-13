Врач назвала вескую причину отказаться от кофе натощак

Гастроэнтеролог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Александра Прозорова назвала вескую причину отказаться от кофе и некоторых других напитков натощак. Об этом она поговорила с "Лентой.ру", передает Day.Az.

"Привычка начинать день с чашки кофе может привести к нарушениям в работе ЖКТ. Кофеин и хлорогеновые кислоты в составе напитка при употреблении натощак способны активизировать выработку желудочного сока, повышать его кислотность и раздражать слизистую, вызвать тошноту, тяжесть в животе и послабления стула", - предупредила Прозорова.

Врач уточнила, что особенно опасен кофе на голодный желудок для людей с хроническими заболеваниями пищеварительной системы: гастритом, язвенной болезнью, изжогой и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

Кроме того, гастроэнтеролог посоветовала не пить натощак фруктовые соки, особенно из цитрусовых. Прозорова объяснила, что в них содержится много сахара и кислот, которые могут изменять кислотность желудка. Также она рекомендовала отказаться от употребления на голодный желудок сладких газированных напитков.

Еще один совет Прозоровой - не употреблять натощак питьевые йогурты. "Полезные бактерии в составе йогуртов и кисломолочных продуктов усваиваются, только если в желудке уже есть пища. При употреблении натощак они просто будут погибать под воздействием желудочного сока. Так что йогурт целесообразнее есть или в сочетании с другими продуктами, или после основного приема пищи", - уточнила врач.