С чем сочетать кефир для максимальной пользы?

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко назвал эффективный способ укрепления здоровья ЖКТ и снижения системного воспаления с помощью простых продуктов питания, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

По его словам, особую значимость имеют короткие цепочки жирных кислот (КЖК), такие как бутират, пропионат и ацетат, которые производятся бактериями кишечника при переработке клетчатки. Эти соединения необходимы для нормальной работы иммунной системы, пищеварения и уменьшения воспалительных реакций.

Наиболее действенным способом увеличить выработку КЖК эксперт назвал комбинацию кефира и богатой клетчаткой пищи. Кефир снабжает кишечник живыми бактериальными культурами, которые улучшают состав микробиома и ускоряют ферментативное преобразование клетчатки в необходимые КЖК. Дополнительное преимущество кефира заключается в содержании метабиотиков - соединений, положительно влияющих на бактерии.

Диетолог посоветовал включить в повседневное меню разнообразные продукты, богатые клетчаткой, такие как овощи, фрукты, отруби и злаки. Примеры удачного сочетания - кефир с ягодами, орехами, цельнозерновыми хлебцами или отрубями. Такая еда насыщает необходимыми элементами и уменьшает аппетит, предотвращая переедание.

Кефир, по словам Карпенко, полезен в любое время суток.

- Помимо пробиотических свойств, кефир представляет собой ценный пищевой продукт, богатый белком, витаминами, микроэлементами и кальцием. При этом он безопасен для большинства людей, за исключением лиц с аллергией на белок коровьего молока, тяжелой лактазной недостаточностью и в период обострения серьезных заболеваний ЖКТ, - добавил Карпенко.

Эти рекомендации предоставляют доступную и эффективную диету, укрепляющую иммунитет и улучшающую самочувствие за счет поддержания оптимального функционирования кишечника.