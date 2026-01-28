Популярные продукты оказались связаны с усилением чувства сытости

Ученые выяснили, что продукты из семян чиа могут влиять на работу центров аппетита и воспалительные процессы в мозге.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, к такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Nutrition, изучившие действие муки и масла чиа у крыс на рационе с высоким содержанием жиров и фруктозы - модели, имитирующей "западный" тип питания.

В эксперименте животные, получавшие муку или масло чиа, демонстрировали изменения в активности генов, связанных с чувством насыщения. Масло чиа усиливало работу нейронных сигнальных путей, подавляющих аппетит, тогда как мука чиа активировала антиоксидантные механизмы в мозге. Оба продукта одновременно снижали активность ключевых провоспалительных маркеров.

Авторы отмечают, что особенно важную роль могут играть фенольные соединения чиа и омега-3 жирные кислоты. Моделирование показало, что некоторые из этих веществ способны взаимодействовать с рецепторами, участвующими в регуляции аппетита. Это может объяснять, почему на фоне добавления чиа снижались признаки воспаления и нарушений сигнальной передачи, вызванных нездоровым рационом.

Исследователи подчеркивают, что работа проведена на животных и не доказывает аналогичный эффект у людей. Тем не менее результаты указывают на потенциальную роль семян чиа как функционального продукта, способного поддерживать баланс между чувством сытости, воспалением и окислительным стрессом в условиях избыточного и несбалансированного питания.