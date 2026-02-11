Как есть пиццу без вреда для здоровья?

"Вечерняя Москва" узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, так ли вредна пицца, как принято считать, передает Day.Az.

Вред пиццы для здоровья

По ее словам, пицца может быть как относительно безвредной для организма, так и довольно опасной. Все зависит от состояния здоровья человека, от состава пиццы, а также как часто и в каком количестве ее есть.

- Одна порция пиццы может содержать более половины суточной нормы калорий, что может способствовать набору лишнего веса при отсутствии хорошей физической активности, - отметила доктор.

Как правило, пицца содержит высокое количество поваренной соли за счет начинок, рассказала диетолог.

- Особенно опасны для организма калорийные варианты с большим количеством сыра, дополнительным соусом, колбасными и мясными изделиями, а также большим количеством масла. В колбасных изделиях и сыре содержится много соли. Это может привести к отекам, повышению артериального давления, нарушениям в работе почек. Также насыщенные жиры в составе могут повышать уровень холестерина, так как они увеличивают риск сердечно-сосудистых осложнений, - предупредила Русакова.

А пицца длительного хранения может содержать дополнительные добавки и консерванты, потенциально вредные для здоровья, добавила собеседница "ВМ".