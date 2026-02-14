«Становится менее калорийным»: где и как лучше всего хранить хлеб

"Вечерняя Москва" разбиралась с диетологом, кандидатом медицинских наук Еленой Соломатиной, где лучше всего хранить хлеб, передает Day.Az.

Оптимальный вариант для хранения хлеба - это холодильник, утверждает специалист.

- Люди привыкли хранить хлеб дома в целлофановых пакетах, но из-за отсутствия воздуха и высокой влажности внутри хлеб быстро плесневеет. Если же оставлять его нарезанным на тарелке, не накрывая сверху салфеткой, продукт очень скоро высохнет. Поэтому лучше всего хранить хлеб в холодильнике. Также можно положить его в специальную хлебницу или бумажный пакет - в таких условиях хлеб тоже дольше остается свежим, - сообщила Соломатина.

В морозильнике хранить хлеб тоже возможно, но это не всегда удобно, потому что такой хлеб нужно доставать заранее перед приемом пищи, а не у всех есть такая возможность. К тому же в морозильной камере хлеб теряет свои органолептические свойства: витамины и минералы, отметила диетолог.

- Такой способ хранения может подойти тем, кто придерживается диет, так как после заморозки хлеб становится менее калорийным. Хлеб - это быстрый углевод с повышенным гликемическим индексом, который быстро усваивается организмом и требует ускоренной выработки инсулина, чтобы распределить большое количество глюкозы. Поэтому энергия превращается в жир, и у человека появляется лишний вес. А после заморозки крахмал в продукте становится резистентным: он не переваривается быстро в тонком кишечнике, а попадает в толстый, где служит пищей для полезных бактерий, что благоприятно сказывается на микрофлоре кишечника, - пояснила Соломатина.

Кроме того, замороженный хлеб позволяет лучше контролировать аппетит и тем самым способствует похудению, дополнила врач.

- Его сложнее проглотить, потому что для этого нужно долго разжевывать продукт. В это время вырабатывается большое количество слюны, в которой содержится амилаза - фермент, расщепляющий сахар в хлебе. За счет этого человек дольше чувствует сытость и быстрее худеет, - заключила специалист.