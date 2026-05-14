Как отличить шоколад от кондитерской плитки

О том, как отличить настоящий шоколад от кондитерской плитки, "Газете.Ru" рассказала руководитель проектов Покровской фабрики по производству шоколада Светлана Рябошлык, передает Day.Az.

Основные отличия между шоколадом и кондитерской плиткой можно легко заметить на упаковке.

"Даже если на лицевой стороне упаковки написано слово "шоколад" в разных словосочетаниях, обязательно посмотрите на полное наименование, обычно указанное на обороте, - советует эксперт. - Там четко должно быть прописано: "шоколад молочный", "шоколад горький" или "кондитерская плитка"".

При этом важно смотреть еще на состав продукта. Шоколад - это прежде всего продукт переработки какао-бобов. Масло какао и какао тертое - обязательные компоненты настоящего темного и молочного шоколада. Именно масло какао отвечает за ту самую "шелковую" нежную текстуру. В белом шоколаде нет какао тертого, но содержание масла какао должно быть не менее 20%.

В кондитерской плитке масло какао заменяется растительными жирами, а какао тертое - на какао-порошок. Она отлично подходит для украшения десертов, но по ГОСТу не может называться шоколадом.

Температура плавления масла какао - 32-35°C. Это чуть ниже температуры человеческого тела. Поэтому настоящий шоколад начинает таять во рту и в руках. Кондитерская плитка более тугоплавка, она дольше сохраняет форму и твердость при комнатной температуре, что делает ее удобной для перевозки в жаркую погоду.

Для тех, кто привык доверять цифрам, эксперт напоминает нормы содержания какао-продуктов:

- горький шоколад: от 55%;

- темный шоколад: от 40%;

- молочный шоколад: от 25%.

"В настоящем шоколаде допускается лишь до 5% растительных жиров (эквивалентов масла какао) в дополнение к основному составу, и это обязательно маркируется на упаковке, - добавляет специалист. - В кондитерской же плитке таких строгих рамок нет".