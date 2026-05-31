Врач связал диабет с привычками питания

Привычки не "создают" диабет мгновенно, а постепенно нарушают регуляцию обмена глюкозы, и в первую очередь это касается сахарного диабета 2 типа, рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

Как передает Day.Az, комментарий он дал "Ленте.ру".

Врач поделился, что главный механизм формирования диабета связан с инсулинорезистентностью. Он объяснил, что при постоянном избытке калорий, частом употреблении сладких напитков, кондитерских изделий, рафинированных углеводов и больших порций организм длительно находится в состоянии повышенной нагрузки на поджелудочную железу.

"Со временем ткани хуже отвечают на инсулин, а уровень глюкозы крови начинает повышаться. Важную роль играет малоподвижность. Работающие мышцы активно используют глюкозу, поэтому регулярное движение повышает чувствительность тканей к инсулину. При гиподинамии этот физиологический путь утилизации глюкозы ослабевает", - рассказал Калюжин.

Также, по его словам, дополнительные факторы риска формируются при хроническом недосыпании, постоянном стрессе, курении, избыточном употреблении алкоголя и привычке игнорировать увеличение массы тела, особенно окружности талии. Таким образом, к диабету чаще ведет не одна привычка, а устойчивый образ жизни, при котором энергия поступает в избытке, мышцы работают мало, а регуляторные системы организма длительно функционируют с перегрузкой, заключил эксперт.