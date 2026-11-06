Сколько можно съедать баклажанов в день

Баклажаны могут стать отличным дополнением к рациону благодаря низкой калорийности и богатому составу, однако злоупотреблять ими не стоит.

"Суточная норма баклажанов не должна превышать 200-400 граммов", - сообщил в эксклюзивном комментарии для aif.ru диетолог Антон Поляков, передает Day.Az.

Главное достоинство баклажанов, по словам специалиста, - это высокое содержание пищевых волокон.

"Клетчатка улучшает моторику кишечника и служит пребиотиком для нашей полезной микрофлоры. Плюс ко всему, это низкокалорийный продукт, поэтому его можно есть в достаточно большом количестве, не опасаясь серьёзного влияния на массу тела", - подчеркнул Поляков.

Кроме того, диетолог обратил внимание на наличие калия и магния, которые помогают поддерживать электролитный баланс организма.

За тёмный цвет овоща отвечают антоцианы - мощные антиоксиданты.

"Антоцианы снижают воспаление и окислительный стресс в организме, что очень важно для профилактики многих хронических заболеваний", - добавил Поляков.