https://news.day.az/gurmaniya/1869493.html Сколько можно съедать баклажанов в день Баклажаны могут стать отличным дополнением к рациону благодаря низкой калорийности и богатому составу, однако злоупотреблять ими не стоит. "Суточная норма баклажанов не должна превышать 200-400 граммов", - сообщил в эксклюзивном комментарии для aif.ru диетолог Антон Поляков, передает Day.Az.

Сколько можно съедать баклажанов в день

Гурмания, 6 ноября 2026 17:06 (UTC +04:00) 158
Сколько можно съедать баклажанов в день

Баклажаны могут стать отличным дополнением к рациону благодаря низкой калорийности и богатому составу, однако злоупотреблять ими не стоит.

"Суточная норма баклажанов не должна превышать 200-400 граммов", - сообщил в эксклюзивном комментарии для aif.ru диетолог Антон Поляков, передает Day.Az

Главное достоинство баклажанов, по словам специалиста, - это высокое содержание пищевых волокон.

"Клетчатка улучшает моторику кишечника и служит пребиотиком для нашей полезной микрофлоры. Плюс ко всему, это низкокалорийный продукт, поэтому его можно есть в достаточно большом количестве, не опасаясь серьёзного влияния на массу тела", - подчеркнул Поляков.

Кроме того, диетолог обратил внимание на наличие калия и магния, которые помогают поддерживать электролитный баланс организма.

За тёмный цвет овоща отвечают антоцианы - мощные антиоксиданты.

"Антоцианы снижают воспаление и окислительный стресс в организме, что очень важно для профилактики многих хронических заболеваний", - добавил Поляков.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#БАКЛАЖАНЫ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Еще 130 квартир предоставили семьям шехидов и участникам войны - ФОТО 17:37 (UTC+04), Общество 0
В Индии поезд с пассажирами вспыхнул во время движения - ВИДЕО 17:31 (UTC+04), В мире 234
В Университете Эссекса отметили шестую годовщину Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО 17:25 (UTC+04), Политика 170
Сборная Азербайджана по тамблингу в третий раз стала чемпионом мира - ФОТО 17:17 (UTC+04), Спорт 1 134
В Баку открылась выставка "Пусть дети будут счастливы" - ФОТО 17:12 (UTC+04), Культура 277
Трехцветный флаг - живая летопись пути Азербайджана к независимости - Азер Гараев 17:06 (UTC+04), Политика 300
Флэшмоб "Карабах, ты возрождаешься!" - ВИДЕО 17:03 (UTC+04), Общество 287
Премия за фантазию: в Ереване наградили книгу, которую «выдумывали» 20 лет 16:58 (UTC+04), Политика 1 628
Еврокомиссия призвала граждан подготовиться к первым 72 часам ЧС 16:55 (UTC+04), В мире 346
Вниманию водителей: на ряде улиц Баку пройдут шествия военнослужащих - СПИСОК 16:48 (UTC+04), Общество 350
Требовашему 30 тысяч манатов от владелицы оздоровительного центра гази вынесли приговор 16:43 (UTC+04), Общество 336
39-летний мужчина найден мертвым в собственном доме 16:38 (UTC+04), Общество 314
Сколько жителей Азербайджана страдают от ожирения? 16:33 (UTC+04), Общество 345
В Баку представили праздничную концертную программу ко Дню Победы - ФОТО 16:32 (UTC+04), Культура 348
Министр энергетики Украины поблагодарил Президента Ильхама Алиева 16:28 (UTC+04), Политика 1 959
В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения 16:25 (UTC+04), Общество 1 776
PASHA Bank завершил программу стажировок «ZirvədəSən 2026» - ФОТО 16:19 (UTC+04), Экономика 421
Viruslardan qorunmaq üçün bunları etmək lazımdır - Həkim AÇIQLADI 16:17 (UTC+04), Azərbaycanca 410
Xiaomi показала нового человекоподобного робота за работой - ВИДЕО 16:14 (UTC+04), Наука и технологии 404
Частичный блэкаут в европейском городе 16:09 (UTC+04), В мире 410
8 Noyabr - Zəfər Günü ilə bağlı sürücülərə XƏBƏRDARLIQ 16:06 (UTC+04), Azərbaycanca 437
PASHA Bank принял участие в очередной акции по посадке деревьев - ФОТО 16:03 (UTC+04), Экономика 436
АФФА присудила технические поражения восьми командам 16:00 (UTC+04), Спорт 393
Азербайджан и Литва обсудили двустороннее сотрудничество - ФОТО 15:52 (UTC+04), Политика 446
В Азербайджане изменится система финансирования школ 15:47 (UTC+04), Общество 418
В Азербайджане ожидаются дожди и град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 15:40 (UTC+04), Общество 473
Огромная стая дельфинов недалеко от Южной Калифорнии - ВИДЕО 15:34 (UTC+04), В мире 512
Названа доля ненефтегазового сектора в ВВП Азербайджана 15:30 (UTC+04), Экономика 515
27 nəfərin öldüyü qəzaya görə tutulan azərbaycanlılarla bağlı YENİ QƏRAR 15:30 (UTC+04), Azərbaycanca 490
Председатель TƏBİB освободил его от занимаемой должности 15:24 (UTC+04), Общество 479
Пассажирский самолет Прага-Бухарест подал сигнал тревоги в воздухе 15:20 (UTC+04), В мире 506
Хорошая новость в связи с пенсиями 15:12 (UTC+04), Общество 653
Avant Group представила новый масштабный проект Caspi Yards на выставке AIREX 2026 - ФОТО - ВИДЕО (R) 15:10 (UTC+04), Экономика 527
Herend: два столетия фарфорового искусства - ФОТО (R) 15:05 (UTC+04), Экономика 1 025
Интеллектуальный диалог для современного читателя - презентация книги Микаила Руханда "Дверь" - ФОТО 14:59 (UTC+04), Культура 449
Два азербайджанских тамблингиста вышли в финал ЧМ 14:56 (UTC+04), Спорт 435
Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в преддверии Дня Победы 14:53 (UTC+04), Политика 523
ЦБА и S&P Global Ratings обсудили финансовую стабильность Азербайджана - ФОТО 14:49 (UTC+04), Экономика 530
Сильный Китай пугает мир. А слабый? - АНАЛИЗ от Азера Ахмедбейли 14:40 (UTC+04), В мире 3 272
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Зангиланского городского образовательного комплекса - ФОТО 14:37 (UTC+04), Официальная хроника 5 437
Иран и ОАЭ обсудили ситуацию в регионе 14:30 (UTC+04), В мире 552
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Джахангирбейли Зангиланского района - ФОТО 14:20 (UTC+04), Официальная хроника 5 734
"Мы сломаем им ноги..." - Иран предупредил Пашиняна 14:16 (UTC+04), В мире 1 103
Сборная Азербайджана объявила состав на ноябрьские матчи 14:09 (UTC+04), Спорт 483
В Абшероне раскрыли серию краж - ФОТО 14:05 (UTC+04), Общество 530
Палестина поблагодарила Азербайджан 14:00 (UTC+04), Политика 652
Налог для таксистов в Азербайджане привяжут к доходам 13:58 (UTC+04), Общество 511
Сегодня в Азербайджане сокращенный рабочий день? - Официальный ответ 13:51 (UTC+04), Общество 878
В Баку состоялась конференция на тему "Победа Азербайджана: военная стратегия, дипломатия и национальное единство" - ФОТО 13:49 (UTC+04), Общество 3 749
В 2027 году Азербайджан увеличит расходы на социальную сферу 13:43 (UTC+04), Общество 453
Volkswagen бесплатно отремонтирует миллионы машин по всему миру 13:35 (UTC+04), Автоновости 478
Убийство охранника вуза в Баку раскрыли спустя 24 года 13:34 (UTC+04), Общество 585
Более 50 человек в Азербайджане ждут пересадки сердца 13:26 (UTC+04), Общество 509
Азербайджанский музей получил ценный подарок - ФОТО 13:14 (UTC+04), Культура 542
Дорожная полиция обратилась к водителям в преддверии праздничных дней 13:07 (UTC+04), Общество 496
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Солтанлы Джебраильского района - ФОТО - ВИДЕО 12:54 (UTC+04), Официальная хроника 6 737
Завтра в Баку ожидается дождливая погода - ПРОГНОЗ 12:51 (UTC+04), Общество 672
В Баку продолжает работу Саммит ООН по инновациям в сфере управления - ФОТО 12:51 (UTC+04), Общество 466
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия по производству безалкогольных напитков в Джебраильском районе - ФОТО - ВИДЕО 12:42 (UTC+04), Официальная хроника 10 898
Хэмилтон намерен провести переговоры с руководством "Феррари" 12:38 (UTC+04), Спорт 483
Azerbaijan Airlines готовит новое поколение технических специалистов - ФОТО 12:30 (UTC+04), Общество 574
В Ормузском проливе загорелись два подорвавшихся на минах танкера 12:26 (UTC+04), В мире 696
На капитальные расходы в Азербайджане направлено более 7 млрд манатов 12:22 (UTC+04), Экономика 647
В Баку и других городах Азербайджана пройдут шествия военных оркестров 12:18 (UTC+04), Общество 553
В Азербайджане совершенствуют систему финансирования НПО 12:12 (UTC+04), Экономика 642
Азербайджан и Италия провели совместный военный тренинг - ФОТО 12:08 (UTC+04), Политика 674
Мировые мощности ВИЭ вырастут почти на 4,8 тысячи гигаватт 12:00 (UTC+04), Экономика 650
В этом случае водительское удостоверение заменят бесплатно 11:57 (UTC+04), Общество 581
Какой будет геомагнитная обстановка в праздничные дни? 11:54 (UTC+04), Общество 532
В Грузии застрелили двух братьев-азербайджанцев 11:50 (UTC+04), В мире 783
Китай готов расширять сотрудничество с Азербайджаном в сфере ИИ 11:42 (UTC+04), Наука и технологии 536
Вниманию водителей: за эти нарушения можно получить штраф 11:32 (UTC+04), Общество 694
В Сумгайыте арестовали мужа известной ханенде 11:28 (UTC+04), Общество 650
Китай отметил сотрудничество с Азербайджаном в сфере разминирования 11:26 (UTC+04), Политика 694
В этом районе высота снежного покрова достигла 15 см - ФОТО 11:23 (UTC+04), Общество 594
Как подать в суд за клевету в интернете? - объяснил судья 11:17 (UTC+04), Общество 565
Посол Китая обозначила перспективы сотрудничества с Азербайджаном 11:14 (UTC+04), Политика 727
Сегодня День Азербайджанского телевидения и радио 11:15 (UTC+04), Общество 526
Гражданин Индии скончался в аэропорту в Баку 11:10 (UTC+04), Общество 614
Задержан глава известного магазина стройматериалов в Азербайджане 11:07 (UTC+04), Общество 663
“Azərbaycanın Zəfəri: hərbi strategiya, diplomatiya və milli birlik” mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransı keçirilib - FOTO 11:07 (UTC+04), Azərbaycanca 751
Китай подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана 11:06 (UTC+04), Политика 724
В Баку водитель насмерть сбил пожилую женщину 11:04 (UTC+04), Общество 614
Товарооборот Китая и Азербайджана достиг исторического максимума 11:01 (UTC+04), Экономика 713
İtkin düşən 3 nəfər tapıldı 10:59 (UTC+04), Azərbaycanca 691
Посол Лу Мэй отметила потенциал китайско-азербайджанских отношений 10:56 (UTC+04), Политика 701
Sosial şəbəkələrdə təhqirə məruz qalanlar nə etməlidir? 10:54 (UTC+04), Azərbaycanca 674
В Гяндже проходит Форум сотрудничества НПО Азербайджана - ФОТО 10:43 (UTC+04), Общество 552
Армения может остаться без права голоса в ОДКБ 10:39 (UTC+04), В мире 731
Стало известно, когда пройдет XXI съезд КП Китая 10:37 (UTC+04), В мире 730
Китай намерен расширять межпартийное сотрудничество с Азербайджаном 10:33 (UTC+04), Политика 13 093
Назначен заместитель генсека Международного центра Низами Гянджеви 10:24 (UTC+04), Общество 577
В Баку проходит брифинг по итогам V пленума ЦК КП Китая 10:20 (UTC+04), Политика 753
Перуанский портал рассказал об исторической Победе Азербайджана - ФОТО 10:17 (UTC+04), Политика 1 138
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:15 (UTC+04), Туризм
Азербайджан и Украина подписали план действий по развитию экономических связей - ФОТО 10:14 (UTC+04), Экономика 756
Тайсон Фьюри рассказал, сколько боев планирует провести до завершения карьеры 10:09 (UTC+04), Спорт 538
Азербайджанская нефть подорожала 10:05 (UTC+04), Экономика 778
Baker Hughes видит потенциал для работы за пределами АЧГ и "Шах Дениз" - региональный вице-президент - ИНТЕРВЬЮ 10:01 (UTC+04), Экономика 805
Новые поезда и маршруты: перспективы железных дорог Азербайджана - РАСКЛАД от Рауфа Агамирзаева 09:50 (UTC+04), Экономика 1 777
В поселке Фатмаи произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие 09:40 (UTC+04), Общество 610
Ford представила уникальный Mustang 1966 года 09:35 (UTC+04), Автоновости 590
Золото и серебро подешевели 09:31 (UTC+04), Экономика 817
Земные микробы выжили в условиях среды Марса 09:27 (UTC+04), Это интересно 575
Биткоин упал в цене 09:22 (UTC+04), Экономика 801
Сборная Аргентины не будет использовать номер Месси в ближайших матчах 09:16 (UTC+04), Спорт 591
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:10 (UTC+04), Экономика
Огромный мотор V8 запихнули в крошечную Mazda MX-5 - ВИДЕО 08:58 (UTC+04), Автоновости 567
В Турции арестовали бывшего министра 08:50 (UTC+04), В мире 848
Кадры аварии с внедорожником у клиники в Баку - ВИДЕО 08:43 (UTC+04), Общество 746
Германия выдала Азербайджану разыскиваемого гражданина 08:33 (UTC+04), Общество 574
Трамп анонсировал «большое соглашение» по Украине - ВИДЕО 08:22 (UTC+04), В мире 875
Parisdə Zəfər Gününə həsr olunmuş “Şərəf əks-sədaları” adlı musiqi gecəsi keçirilib - FOTO 08:15 (UTC+04), Azərbaycanca 769
У берегов Турции произошло землетрясение 08:13 (UTC+04), В мире 815
Суды и пересуды: надежна ли последняя соломинка реваншистов? – АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 08:00 (UTC+04), Политика 6 738
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
В двух районах Баку не будет света 06:26 (UTC+04), Общество 923
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
51 красную карточку показал арбитр в матче в Бразилии - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), Спорт 753
Назван способ защитить смартфон от мороза 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 692
В США собрали культовую карту Dust II в формате Lego - ВИДЕО 02:19 (UTC+04), В мире 1 122
Гороскоп на 6 ноября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 1 106
В мозге нашли механизм, способный спутать безопасность с угрозой 00:45 (UTC+04), Медицина 713
Азербайджанские дзюдоисты выступят на турнире Гран-при в Загребе 00:26 (UTC+04), Спорт 710
Хроника Победы (06.11.2020): армянская армия в ловушке - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 367
В этом районе не будет газа 5 ноября 23:48 (UTC+04), Общество 836
Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли в Баку – премьера фильма İmroz’da Bahar вызвала ажиотаж - ФОТО 5 ноября 23:33 (UTC+04), Шоу-бизнес 6 896
Еще два азербайджанских гимнаста вышли в полуфинал ЧМ 5 ноября 23:20 (UTC+04), Спорт 732
В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова прошла иммерсивная аудиовизуальная постановка-медитация "Наш дом" - ФОТО 5 ноября 23:09 (UTC+04), Культура 898
Фидан Гаджиева рассказала о грандиозном концерте в Париже, посвящённом Дню Победы Азербайджана - ФОТО 5 ноября 22:55 (UTC+04), Культура 900
Поножовщина в колледже в Баку - ВИДЕО 5 ноября 22:41 (UTC+04), Общество 987
44 дня, за которыми стояли десятилетия: формула исторической Победы Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 5 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 1 343
Спор между соседями закончился поножовщиной 5 ноября 22:17 (UTC+04), Общество 841
"Манчестер Юнайтед" связался с Дешамом 5 ноября 22:09 (UTC+04), Спорт 727
Баку открывает Казахстану новые пути на мировые нефтяные рынки 5 ноября 22:00 (UTC+04), Экономика 1 415
В Азербайджане скончался врач 5 ноября 21:49 (UTC+04), Общество 903
Мелания Трамп написала «личные письма» Путину и Зеленскому 5 ноября 21:38 (UTC+04), В мире 1 300
Бунт в Европе: до чего некомпетентные власти довели людей? - ОБЗОР 5 ноября 21:30 (UTC+04), В мире 1 440
Эстонские IT-компании могут выйти на рынок Азербайджана 5 ноября 21:22 (UTC+04), Экономика 1 336
Война в Карабахе: стратегия, суверенитет и Победа Азербайджана 5 ноября 21:13 (UTC+04), Политика 1 212
Qarabağ Ustası: Strategiya, Suverenlik və Azərbaycanın Qələbəsi 5 ноября 21:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 319
Эти лица будут получать зарплату в 3600 манатов 5 ноября 21:01 (UTC+04), Общество 4 807
Иран обсудил с Саудовской Аравией и Катаром ситуацию в регионе 5 ноября 20:59 (UTC+04), В мире 1 354
Названа команда недели Лиги чемпионов 5 ноября 20:47 (UTC+04), Спорт 730
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Победы 5 ноября 20:43 (UTC+04), Официальная хроника 820
В бакинском музее представлена экспозиция о пути к исторической Победе - ФОТО 5 ноября 20:35 (UTC+04), Культура 711
Азербайджан и Греция обсудили сотрудничество в сфере цифрового развития - ФОТО 5 ноября 20:13 (UTC+04), Экономика 1 355
"Я счастлив быть в Баку": виртуозная скрипка, рок-хиты и симфоническая энергия Дэвида Гарретта - ФОТО 5 ноября 20:11 (UTC+04), Культура 859
Сахиба Гафарова в Казахстане - ФОТО 5 ноября 20:06 (UTC+04), Политика 1 302
Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 5 ноября 20:02 (UTC+04), Официальная хроника 3 756
ЦБА и MFC обсудили развитие микрофинансирования 5 ноября 19:54 (UTC+04), Экономика 1 278
Эти дети тоже получат статус вынужденных переселенцев 5 ноября 19:49 (UTC+04), Общество 813
Казахстан отправил полимерную продукцию в Мексику через Азербайджан 5 ноября 19:47 (UTC+04), Экономика 1 325
“PAŞA Sığorta” nəqliyyat qəzalarının zərərinə görə müştərilərinə 252.400 ₼ sığorta ödənişi etdi 5 ноября 19:47 (UTC+04), Azərbaycanca 1 227
"Алиевская конституция" как показатель растущего влияния Азербайджана в Армении и регионе 5 ноября 19:35 (UTC+04), Политика 4 411
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» - ФОТО 5 ноября 19:31 (UTC+04), Культура 667
Трамп заявил о намерении оставить Хегсета главой Пентагона 5 ноября 19:20 (UTC+04), В мире 1 294
В Турции произошло вооруженное нападение, есть погибшие 5 ноября 19:07 (UTC+04), В мире 1 419
Посол Азербайджана встретился с премьер-министром Кении - ФОТО 5 ноября 19:05 (UTC+04), Политика 1 307
В бакинском метро проходит социальная акция "Zəfər arzuları", посвященная Дню Победы - ФОТО 5 ноября 18:50 (UTC+04), Общество 690
Выплаты дивидендов госпредприятиями в бюджет Азербайджана расширятся 5 ноября 18:40 (UTC+04), Экономика 1 361
В Лачине посетили семьи шехидов в преддверии Дня Победы - ФОТО 5 ноября 18:24 (UTC+04), Общество 625
В Карабахе планируют предоставлять земельные участки для проектов рыбоводства 5 ноября 18:15 (UTC+04), Общество 657
День анимации Тюркского мира может пройти в Баку - ФОТО 5 ноября 18:09 (UTC+04), Культура 625
Vətən müharibəsinə həsr edilən ekspozisiya və Zəfər zalının təqdimatı keçirilib - FOTO 5 ноября 18:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 330
Мэрию Ниццы обклеили портретами армянских заключенных. Сидеть им это не помешает 5 ноября 18:00 (UTC+04), Политика 5 053
Азербайджан и Эстония обсудили расширение сотрудничества в сфере ИКТ - ФОТО 5 ноября 17:56 (UTC+04), Наука и технологии 665
Дата 8 Ноября олицетворяет торжество национальной воли азербайджанского народа - Азер Гараев 5 ноября 17:50 (UTC+04), Политика 1 352
Во Франции более 270 тысяч человек вышли на акции протеста - ВИДЕО 5 ноября 17:44 (UTC+04), В мире 1 439
В Азербайджане увеличат расходы на соцзащиту 5 ноября 17:30 (UTC+04), Экономика 1 343
Рафинья продлил контракт с "Барселоной" 5 ноября 17:27 (UTC+04), Спорт 645
В Азербайджане расширят территорию Абшеронского национального парка 5 ноября 17:25 (UTC+04), Общество 653
Азербайджан расширит субсидирование аквакультуры 5 ноября 17:23 (UTC+04), Экономика 1 312
Aptekdən 35 min manat oğurlandı 5 ноября 17:22 (UTC+04), Azərbaycanca 1 303
Подарок ко Дню Победы от Yelo Bank: 44 дня без процентов по наличному кредиту! (R) 5 ноября 17:15 (UTC+04), Экономика 1 446
Фахрия Халафова представит фильм о Хуршидбану Натаван в рамках проекта "Кино в музее" - ФОТО - ВИДЕО 5 ноября 17:11 (UTC+04), Культура 798
Туда тебе и дорога, пёс смердящий 5 ноября 17:00 (UTC+04), Политика 8 349
На Солнце заметили крупную дыру 5 ноября 16:53 (UTC+04), Это интересно 671
Keyfiyyətsiz qidaları necə ayırd etmək olar? - VİDEO 5 ноября 16:52 (UTC+04), Azərbaycanca 1 293
Американский военный эксперт выступил с лекцией в Баку - ФОТО 5 ноября 16:44 (UTC+04), Общество 727
В Совете по медиа и вещанию Азербайджана обсудили освещение Отечественной войны в СМИ - ФОТО 5 ноября 16:40 (UTC+04), Общество 695
Эйфелеву башню закрыли для посетителей 5 ноября 16:35 (UTC+04), В мире 1 362
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере военного образования - ФОТО 5 ноября 16:31 (UTC+04), Политика 1 385
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Бразилии 5 ноября 16:23 (UTC+04), Официальная хроника 9 550
Mikayıl Budaqova yeni vəzifə verildi 5 ноября 16:21 (UTC+04), Azərbaycanca 1 347
Новоиспеченный мичиганский сенатор уже продался ANCA 5 ноября 16:15 (UTC+04), Политика 10 336
Эхо молодости: бессмертная романтика ансамбля "Гая" - ФОТО 5 ноября 16:13 (UTC+04), Культура 733
Названа основная цель аграрной политики на освобожденных территориях Азербайджана 5 ноября 16:10 (UTC+04), Экономика 1 320
Азербайджан намерен удвоить экспорт черной икры 5 ноября 16:03 (UTC+04), Экономика 1 412
Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании Зангиланского агропарка 5 ноября 15:56 (UTC+04), Официальная хроника 6 941
Президент Ильхам Алиев наградил группу представителей СМИ 5 ноября 15:51 (UTC+04), Официальная хроника 9 905
В Азербайджане выросли налоговые поступления от ненефтегазового сектора 5 ноября 15:37 (UTC+04), Экономика 1 382
Иран и Оман обсудили пути обеспечения мира в регионе 5 ноября 15:32 (UTC+04), В мире 1 436
Президент Ильхам Алиев подписал Закон об утверждении «Частично обновленного Регламента радиосвязи и приложений к нему» 5 ноября 15:27 (UTC+04), Официальная хроника 608
Крупнейший мобильный оператор Японии столкнулся со сбоем 5 ноября 15:22 (UTC+04), Наука и технологии 672
В Баку обсудили модернизацию госинститутов - ФОТО 5 ноября 15:09 (UTC+04), Политика 1 488
Motosiklet və moped qəzalarının sayı artır - SƏBƏB NƏDİR? - VİDEO 5 ноября 15:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 386
Toyota объявила в Китае масштабный отзыв машин 5 ноября 15:00 (UTC+04), Автоновости 702
Мирзоян надеется побывать в Баку 5 ноября 14:57 (UTC+04), Политика 1 594
ЦБА обсудил с Binance подходы к регулированию цифровых активов - ФОТО 5 ноября 14:52 (UTC+04), Экономика 1 452
Еще новости