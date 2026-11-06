Назван необычный напиток, способный замедлить ухудшение памяти

Вино из черного риса может замедлять возрастное ухудшение памяти и других когнитивных функций - к такому выводу пришли китайские ученые в эксперименте на мышах. Исследование опубликовано в журнале Food & Function, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые наблюдали за мышами с искусственно ускоренным старением в течение десяти недель. Животные получали вино из черного риса, а контрольным группам давали витамин C, 12-процентный раствор этанола или рисовое вино с измененным составом.

У мышей, получавших обычное вино из черного риса, изменился состав кишечной микрофлоры: увеличилось количество микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности, которые связывают с благоприятными эффектами для организма. Одновременно снизился уровень соединений, связанных с воспалением, а защитный барьер кишечника стал работать лучше.

Изменения обнаружили и в мозге. У животных уменьшились признаки нейровоспаления, а нейроны гиппокампа - области мозга, участвующей в формировании памяти и обучении, - лучше сохранялись. В поведенческих тестах мыши также демонстрировали лучшие когнитивные показатели.

При этом алкоголь, судя по результатам эксперимента, не был главным фактором. Раствор этанола не вызвал аналогичных изменений. Исследователи предполагают, что эффект может быть связан с флавоноидами и другими растительными соединениями, содержащимися в черном рисе.

Флавоноиды - это мощные природные антиоксиданты, которые защищают клетки организма от разрушения, укрепляют сердечно-сосудистую систему и снижают уровень воспаления. Организм человека не способен синтезировать их самостоятельно, поэтому флавоноиды получают исключительно из растительной пищи.

По мнению авторов, результаты указывают на возможную роль связи между кишечником и мозгом в возрастном снижении когнитивных функций. Однако говорить о способности рисового вина снижать риск деменции у людей пока рано: исследование проводилось только на мышах.