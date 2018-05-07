Минсвязи Азербайджана представило новое решение мобильной е-подписи
7 мая 2018 11:12 261
Информационно-вычислительный центр (ИВЦ) министерства транспорта связи и высоких технологий Азербайджана представил собственное решение мобильной электронной подписи, сообщил журналистам в понедельник директор отдела маркетинга ИВЦ Джейхун Мамедов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Маркетинг-директор отметил, что проект реализован совместно с Kapital Bank.
"Начиная с сегодняшнего дня, клиенты банка смогут в самое короткое время стать обладателями мобильной е-подписи. Проект сыграет важную роль в развитии мобильного банкинга в стране", - сказал Мамедов.
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