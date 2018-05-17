Оператор связи Азербайджана устранил перебои в сети

Оператор связи Азербайджана ООО Aztelekom устранил сбой в сети, по причине которого у абонентов наблюдались перебои с услугами связи. Об этом сказали Trend в четверг в компании, передает Day.Az.

Проблема возникла накануне из-за обрыва кабеля в зоне обслуживания Абшеронского телекоммуникационного узла ООО, что частично оставило абонентов оператора без доступа к услугам связи. Сбои наблюдались в некоторых частях города Хырдалан.

Для оперативного устранения проблем были привлечены аварийные бригады.

"В настоящее время сбои в сети полностью устранены и услуги связи оказываются в штатном режиме", - сказал источник.

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