1Password теперь работает с автозаполнением паролей на iOS 12

iOS 12 получила одно из самых долгожданных нововведений - функцию автоматического заполнения паролей. Автозаполнение паролей выполняет подстановку пары "логин-пароль" в формах авторизации на сайтах или в приложениях, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.

Данные для автозаполнения берутся из связки ключей iCloud, либо из менеджера паролей, специального приложения для хранения паролей. Одним из первых получил поддержку автоматического заполнения iOS 12 сервис 1Password, обновившись до версии 7.2.

Включите 1Password в разделе настроек "Пароли и учетные записи", чтобы сервис заработал с автоматическим заполнением паролей. Автозаполнение iOS 12 позволяет работать одновременно с двумя сервисами, как основной можно оставить связку ключей iCloud, а 1Password установить для альтернативы. Помимо автозаполнения, 1Password умеет генерировать сильные пароли для регистраций на сайтах или в приложениях, а также запоминать вводимые пары "логин-пароль" в автоматическом режиме.

Что нового в версии 7.2:

- Поддержка автоматического заполнения паролей iOS 12.

- Обновление и исправление локализаций.

- Исправлены проблемы с отображением мелкого шрифта.

- Повышена производительность.

- Исправлена проблема со сбоями интерфейса.

- Новый шрифт, специально разработанный для 1Password.

- Локализованы разделы учетных записей.

- Улучшена анимация списков.

- Автоматическая очистка буфера обмена для новых пользователей.

- Исправлена ошибка, из-за которой не отображались предупреждения Watchtower.

-Исправлена ошибка, из-за которой не работала кнопка входа в систему при повторной аутентификации.

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