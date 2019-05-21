Американский технологический гигант Microsoft сообщает о появлении первой превью-версии интернет-браузера Edge для ОС macOS. Edge для компьютеров Apple доступен в рамках апдейта Canary в сервисе Microsoft Edge Insider.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, версия браузера Edge, предназначенная для операционной системы macOS, основана на движке Chromium. Компания Microsoft начала тестировать Chromium-версию Edge на платформе Windows в апреле, передает Day.Az.

Анонс браузера Edge для macOS, напомним, состоялся в ходе мероприятия для разработчиков под названием Build 2019 - теперь, как видим, компания Microsoft все-таки сдержала обещание и выпустила свой браузер для конкурирующей ОС.

Версия Edge для macOS несколько отличается от версии браузера для Windows - софт для "яблочной" ОС поддерживает тачбар ноутбука MacBook Pro, а также может управляться при помощи жестов с трекпада.

Для того, чтобы оценить первую превью-версию Chromium-версии Edge для macOS, нужен "Мак" с операционной системой macOS 10.12 (или более свежей).

Представители Microsoft говорят, что версия Edge для macOS будет совершенствоваться параллельно основной версии браузера для Windows. В целом, Edge на движке Chromium поддерживает все основные фишки браузера Google Chrome, так как майкрософтовский браузер построен на той же основе.