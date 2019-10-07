Невозможно предсказать, когда вы станете жертвой кибератаки, однако, как отмечают эксперты, вы сможете существенно снизить шансы с помощью простых действий.



Большинство людей, чьи аккаунты были взломаны, не утруждали себя простейшими действиями, которые позволили бы защитить аккаунт, что сделало их легкой жертвой для хакеров, отмечают эксперты.



Ниже Day.Az со ссылкой на Вести расскажет об основных правилах, которым должен следовать каждый, кто не хочет оказаться жертвой кибермошенников.



Чаще меняйте пароль

Как отмечают эксперты, хакеры накапливают информацию о многих логинах и паролях в онлайновых базах данных за счет предыдущих утечек.



Даже имея лишь одно сочетания логина и пароля, хакеры пытаются взломать сразу несколько сайтов, предполагая, что пользователи будут иметь один и тот же логин и пароль для нескольких сайтов, а не придумывать разные пароли для каждой платформы.



Если же вы используете разные логины и пароли для разных платформ, это существенно снизит риски.



Не используйте одинаковые контрольные вопросы для разных площадок

Следуя тому же принципу, что и в предыдущем пункте, не стоит использовать одинаковые контрольные вопросы для разных платформ, так как хакеры непременно воспользуются этой информацией.



Если вы используете один и тот же контрольный вопрос, то хакерам не составит труда взломать все ваши аккаунты.



Используйте фальшивую информацию для контрольных вопросов, чтобы обезопасить себя от хакеров

Стандартные контрольные вопросы обычно запрашивают личную информацию, такую как девичья фамилия матери или улицу, на которой прошло ваше детство.



Однако эксперты советуют не торопиться заполнять эту информацию правильно.



Вместо этого они советуют использовать фальшивую или шутливую информацию, так что хакеры не смогут предположить правильный ответ.



Начните использовать диспетчер паролей

Эксперты часто рекомендуют использовать различные решения типа Keypass, чтобы управлять различными паролями.



Диспетчеры паролей могут генерировать длинные и сложные пароли и автоматически сохранять их на разных сайтах.



Это делает задачу взломать ваши аккаунты практически невозможной.



Не оставляйте личную информацию в соцсетях

Будьте аккуратны с информацией, которую хакеры могут узнать из ваших аккаунтов в социальных сетях, особенно если вы используете эту информацию для восстановления пароля.



Клички животных, дни рождения детей, названия видов спорта, которыми вы увлекаетесь, место, где вы провели медовый месяц - все это та информация, с которой стоит быть аккуратным.

Используйте многофакторную проверку везде, где только можно

Один из самых надежных способов защитить себя от хакеров - использовать многофакторную проверку идентичности или проверку по смс-коду, который присылается на телефон или в приложение.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!