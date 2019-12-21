Французское управление по конкуренции оштрафовало компанию Google на 150 миллионов евро. Об этом сообщает издание The Local, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Организация обязала Google прояснить правила рекламной платформы Google Ads и методы отключения учетных записей рекламодателей. У компании есть два месяца на подготовку детального описания мер и процедур, которые она намерена внедрить, чтобы привести свою деятельность в соответствие с требованиями французского законодательства.

Глава управления Изабель де Сильва (Isabelle de Silva) заявила, что Google контролирует от 90 до 100 процентов рынка поисковой рекламы во Франции и злоупотребляет своим монопольным положением. "С большой силой приходит и большая ответственность", - процитировала она героя фильма "Человек-паук".

Ранее сообщалось, что Франция ввела "цифровой" налог на прибыль технологических компаний, направленный в первую очередь против Google, Apple, Facebook и Amazon. В ответ президент США Дональд Трамп пообещал обложить налогом французское вино.