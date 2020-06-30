Покупателей iPhone заставят заплатить за адаптер питания и наушники

Необходимость, догоняя конкурентов, использовать в новых iPhone дорогостоящие модули сотовой связи с поддержкой 5G, поставила Apple перед дилеммой - пытаться продать смартфоны дороже, что может быть затруднительно в условиях вызванного пандемией экономического кризиса, или отказаться от части дохода. В компании выбрали третий путь.

За возможность использования высокоскоростных сетей сотовой связи все же заплатят пользователи, но не напрямую - цена смартфона не изменится. Как сообщил в аналитической записке самый надежный эксперт по планам Apple - Мин-Чи Куо из TF Securities - из комплекта смартфона уберут и зарядное устройство, и проводные наушники. Эксперт, таким образом, подтвердил появившуюся на прошлой неделе информацию аналитиков британского банка Barclays, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Такой шаг позволит компании сохранить доходы несмотря на то, что стоимость "начинки" iPhone следующего поколения ощутимо вырастет. Несложные подсчеты показывают, что суммарная стоимость приобретаемых отдельно современного 18-ваттного адаптера питания и простых проводных EarPods с разъемом Lightning составит (при покупке в США, с учетом налогов) 63 доллара. Это почти 10% от стоимости "базового" iPhone 11 - предполагается, что начальные модели iPhone 12 будут стоить примерно столько же. К тому же, многие решат купить не проводные наушники, а AirPods, которые стоят от 179

По сведениям информаторов Мин-Чи Куо в компаниях-поставщиках Apple, производитель планирует снять с производства зарядные устройства мощностью 5 Вт и 18 Вт (первыми комплектуются iPhone 11 и более старые модели, вторыми - iPhone 11 Pro и iPad Pro). Вместо них будут выпускать и продавать (отдельно) адаптер питания мощностью 20 Вт. Именно он фигурирует на фотографиях, недавно утекших в сеть. Комплектоваться таким адаптером будут только некоторые планшеты Apple, но не iPhone.

Как ранее писали СМИ со ссылкой на осведомленные источники, Apple выпустит осенью 2020-го года четыре новых смартфона - два с 6,1-дюймовой диагональю экрана (более продвинутая версия получит 3D-камеру), один компактный 5,4-дюймовый аппарат и суперфлагманскую модель с дисплеем в 6,7 дюйма.