https://news.day.az/hitech/1264948.html В работе Zoom произошел сбой

В работе Zoom произошел сбой

Технологии, 24 августа 2020 18:08 67
В работе Zoom произошел сбой

Компания Zoom Video Communications, являющаяся оператором сервиса видеоконференций Zoom, подтвердила, что пользователи сообщают о сбоях в работе платформы. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы получили от пользователей сообщения о том, что они не могут зайти на сайт сервиса (zoom.us) и не могут начать видеоконференции и вебинары или присоединиться к ним. Мы разбираемся [с неполадками] и будем сообщать новую информацию по мере поступления", - говорится в заявлении компании.

Ранее о сбоях сообщила газета The Independent. По ее данным, пользователи сталкиваются с проблемами при попытке присоединиться к видеоконференции или начать новую. Также сообщается о сбое в работе сайта Zoom.

 

Zoom-конференции стали пользоваться особой популярностью с началом пандемии. После введения режима самоизоляции многие перешли в формат онлайн-встреч.

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