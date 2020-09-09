В работе Zoom произошел сбой

Сбой в работе сервиса видеоконференций Zoom наблюдается в среду в ряде европейских стран, а также на территории США. Это следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Наиболее активно о неполадках сообщают жители Соединенных Штатов. Жалобы также поступают из Европы, в частности из Великобритании, Франции и Албании, но их число незначительно.

По информации портала, большая часть пользователей (42%) испытывает проблемы с подключением к серверу, также 41% пользователей жалуются на трудности при подключении к видеоконференции. Еще 15% жалоб поступило на качество видео.