Анонсирован самый защищенный браузер для компьютеров

DuckDuckGo, известная по поисковику с повышенным уровнем конфиденциальности, разрабатывает браузер для компьютеров на macOS и Windows, который будет блокировать слежку за действиями пользователей в сети. Об этом заявил гендиректор компании Габриэль Вайнберг, сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, самый защищенный браузер для ПК будет так же хорош, как и его уже существующая мобильная версия. Вайнберг отметил, что пользователю не нужно будет активировать какие-либо скрытые настройки безопасности, чтобы конфиденциально заходить на сайты.

Как и мобильное приложение, аналог для компьютеров получит кнопку Fire ("Огонь"), которая позволит одним нажатием стереть всю историю посещений и любые сохраненные данные, а также закрыть все вкладки.

Браузер DuckDuckGo будет построен на основе механизмов рендеринга, встроенных в операционную систему, что позволит снизить нагрузку на ОС. Вайнберг утверждает, что ранние тесты браузера показали, что по скорости он сильно превосходит Google Chrome.