В популярном языке программирования найдена 15-летняя уязвимость

В языке программирования Python обнаружена уязвимость, которая не была устранена в течение минимум 15 лет. Как сообщает Bleeping Computer, из-за наличия бреши в коде с 2007 года это может потенциально навредить сотням тысяч проектов на Python, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По предварительным данным, пострадало как минимум 350 тыс. репозиториев, и информация взята только на основе проектов с открытым исходным кодом. Это связано с тем, что Python - один из самых популярных языков программирования в мире.

Впервые проблема безопасности была обнародована в 2007 году и помечена как CVE-2007-4559. Однако единственным возможным решением закрытия бреши было обновление документации, предупреждающее разработчиков о риске.

Отмечается, что уязвимость находится во внутреннем коде Python и позволяет злоумышленнику перезаписывать произвольные файлы.