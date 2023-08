Глава Nothing создал новый бренд для бюджетных наушников и умных часов

Компания Nothing, специализирующаяся на выпуске техники в прозрачном корпусе, анонсировала новый дочерний бренд CMF by Nothing. Под этим брендом будут производиться более бюджетные устройства, о чем сообщил основатель и глава Nothing Карл Пэй в своем видеообращении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, суббренд CMF расшифровывается как "Color, Material, and Finish", то есть "цвет, материал и отделка". Как заявил Пэй, новый бренд создан для того, чтобы предложить устройства с интересным дизайном по бюджетной цене для более широкой группы покупателей.

Первыми продуктами CMF станут беспроводные наушники и умные часы, которые будут представлены в этом году. У суббренда будет своя независимая команда инженеров.

Пэй также отметил, что Nothing сумела привлечь $96 млн инвестиций, которые будут использованы для раскрутки нового бренда и разработки первых устройств CMF.

В сети уже неоднократно поднимали вопрос о связи Nothing с китайским холдингом BBK, в активе которого находится бренд OnePlus, основанный Питом Лау и Карлом Пэем. Эксперты считают, что Nothing был создан с целью захвата американского и европейского рынка. Чтобы не вызывать ассоциации с китайскими компаниями, бренд был зарегистрирован в Лондоне.