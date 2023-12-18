WhatsApp тестирует новую функцию

Популярный мессенджер WhatsApp в тестовом режиме внедрил новую функцию, собирающую отправленные фото- и видеофайлы в один альбом в каналах. Возможность группировать медиаконтент доступна в бета-версии приложения 2.23.26.16 для Android, сообщает издание WABetainfo (WABI), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Нажав на альбом, пользователи смогут просмотреть все изображения и ролики в режиме галереи, не открывая каждый из них отдельно.

Данная опция уже несколько лет присутствовала в чатах и группах WhatsApp, однако автоматическое создание альбомов с медиафайлами в каналах до сих пор не было доступно.

"Внедрение функции автоматического создания альбомов в каналах WhatsApp дает владельцам каналов значительное преимущество. Эта возможность повышает удобство работы за счет лучшей организации медиафайлов, публикуемых в каналах, и их группировки в альбоме.

Это не только обеспечивает более визуально привлекательную презентацию, но и повышает доступность для подписчиков канала. Мы считаем, что это упрощает навигацию по общему медиаконтенту в каналах и уменьшает потребность в открытии отдельных окон, предлагая более упорядоченный и визуально приятный вид ленты", - отметили в WABetainfo.

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