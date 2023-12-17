https://news.day.az/hitech/1622915.html В Пакистане зафиксировали сбой в работе соцсетей
В Пакистане зафиксировали сбой в работе соцсетей
Массовый сбой работы социальных сетей зафиксирован на территории Пакистана.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
"Показатели демонстрируют массовый сбой в работе социальных сетей, включая Х, Facebook, Instagram и YouTube, по всему Пакистану", - говорится в тексте.
Отмечается, что это произошло перед запланированным виртуальным собранием пакистанского "Движения за справедливость", которое ранее возглавлял бывший премьер-министр исламской республики Имран Хан.
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