В Пакистане зафиксировали сбой в работе соцсетей

Массовый сбой работы социальных сетей зафиксирован на территории Пакистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

"Показатели демонстрируют массовый сбой в работе социальных сетей, включая Х, Facebook, Instagram и YouTube, по всему Пакистану", - говорится в тексте.

Отмечается, что это произошло перед запланированным виртуальным собранием пакистанского "Движения за справедливость", которое ранее возглавлял бывший премьер-министр исламской республики Имран Хан.

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