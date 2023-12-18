В мире постоянно обновляющихся технологий, выбрать подходящий телефон - это действительно сложная задача. Мы решили ее сделать легче и собрать топ-5 бюджетных смартфонов в Азербайджане, которые не только порадуют вас отличной ценой, но и хорошей автономностью.

Для формирования топ-5 мы поставили рамки до 500 манат по стоимости и выбрали максимальную емкость аккумулятора. Ну что ж, приступим к нашему топу!

TECNO Pova 5

Открывает топ смартфон с большим экраном и огромным аккумулятором. Пользователи говорят, что производитель сэкономил только на камере, а вот остальные характеристики в полном порядке. Автономность смартфонов этой Tecno Pova 5 - до 39 часов разговоров, 11 часов игр или 14 часов просмотра видео. А для того, чтобы возобновить ресурс батареи до 100% нужно всего лишь 70 минут, или 20 минут - до половины.

Xiaomi Redmi 12С

Один из самых бюджетных телефонов Xiaomi с хорошим функционалом за свои деньги. Дисплей IPS с диагональю 6,71 дюйма и разрешением 1650 на 720 пикселей, яркость - 500 нит. Сразу скажем, что этот смартфон медленнее других и для игр слабоват, но зато это лучший выбор для длительного использования. Аккумулятор емкостью 5000 мАч может предоставить до 34 часов разговоров или до 20 часов воспроизведения видео непрерывно за один заряд.

Infinix Note 30

Берем недорогие смартфоны с долгим временем работы, добавляем к этому яркий дизайн, встроенную память на 128/256 Гб и возможностью добавить microSD и оперативную память на 8 Гб. Получается Infinix Note 30, который точно понравится пользователям, ценящим баланс. Долговременная работа от аккумулятора Infinix Note 30 предоставлена аккумулятором на 5000 мАч. Ее точно хватает на день активного использования.

Samsung Galaxy A14

Samsung держит марку и выпускает смартфон хорошего качества за небольшие деньги. Отметим, что Samsung Galaxy A14 - это энергоэффективные мобильные устройства и одни из самых выносливых в своей ценовой категории. Одного заряда хватит, чтобы разговаривать более 30 часов подряд, или смотреть видео 16 часов.

Honor X8a

Аккумулятор на 4500 мАч держит заряд около двух дней при обычной работе. При просмотре FullHD-видео на максимальной яркости на 6,7-дюймовом дисплее LTPS (2388×1080, 90 Гц, 391 ppi) батареи хватает на 7 часов!

Выбор бюджетного смартфона с хорошей автономностью может быть сложным, но надеемся, что наш топ-5 поможет сделать выбор.