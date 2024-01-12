В WhatsApp появилась новая функция

В магазине приложений Google Play появилась новая бета-версия мессенджера WhatsApp, которая поддерживает функцию форматирования текста в сообщениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал WABetaInfo.

По данным ресурса, новая опция реализована в виде контекстного меню при редактировании сообщении. С помощью форматирования можно цитировать отдельные фрагменты постов, а также оформлять их в пронумерованные или маркированные списки. Для этого от пользователя потребуется использовать специальные символы.

Прежде похожие функции появились в другом популярном мессенджере - Telegram.

Опробовать форматирование можно только в бета-версии WhatsApp для Android, которая имеет кодовое обозначение 2.24.2.9. Она уже доступна для скачивания в некоторых странах для тестеров. Появление новой функции в публичной версии мессенджера ожидается в ближайшее время.

WhatsApp - это самый популярный мессенджер в мире, который принадлежит корпорации Марка Цукерберга Meta (признана в России экстремистской и запрещена). На конец 2023 года ежемесячная база активных пользователей сервиса насчитывала свыше 2,7 млрд человек.

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