Искусственный интеллект заговорит на азербайджанском

Началась реализация проектов, связанных с созданием платформы искусственного интеллекта на азербайджанском языке.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

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