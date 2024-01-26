https://news.day.az/hitech/1632267.html Искусственный интеллект заговорит на азербайджанском
Искусственный интеллект заговорит на азербайджанском
Началась реализация проектов, связанных с созданием платформы искусственного интеллекта на азербайджанском языке.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.
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