Samsung готовит к выпуску сразу три модели новых смарт-часов

Компания Samsung значительно пересмотрит позиционирование своих "умных" часов Galaxy Watch, представив в 2024 году три версии модели вместо привычных двух. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно новым инсайдам, в 2024 году Samsung представит три версии Galaxy Watch 7. Слухи также указывают на то, что Samsung сменит схему нумерации моделей новой линейки. Самая дешевая версия получит номера SM-L300 и SM-L305, а версия среднего уровня - SM-L310 и SM-L315. Самый дорогой вариант Galaxy Watch 7 обозначат номерами SM-L700 и SM-L705. Версии, номера которых заканчиваются на цифру 5, будут иметь подключение к сотовой связи при помощи модуля eSIM.

Кроме того, сообщается, что Samsung вдвое увеличивает объем внутренней памяти Galaxy Watch 7 до 32 ГБ по сравнению с 16 ГБ в предыдущих моделях. Увеличение объема памяти будет полезно для пользователей тем, что позволит им загружать больше приложений, циферблатов и музыки для оффлайн-воспроизведения.

Также ожидается, что линейка Galaxy Watch 7 будет поставляться с Wear OS 5 на базе Android 14. Новые "умные" часы Samsung, скорее всего, будут представлены на следующей презентации Galaxy Unpacked в июле 2024 года вместе с Galaxy Z Flip и Fold 6, Galaxy Buds 3 и Galaxy Ring.

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