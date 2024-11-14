Пользователям iPhone бесплатно отремонтируют камеру

Корпорация Apple согласилась бесплатно отремонтировать камеру в бракованных устройствах iPhone 14 Plus. На это обратило внимание издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В начале ноября Apple признала факт наличия проблемы у камеры Phone 14 Plus - смартфона, выпущенного осенью 2022 года. Оказалось, что на некоторых устройствах не работает функция предварительного просмотра при съемке на основную камеру. По словам представителей компании, проблема коснулась "небольшого процента" девайсов.

В Apple запустили бесплатную программу по ремонту. Владельцы iPhone могут проверить, соответствует ли их аппарат условиям бесплатного обслуживания, на сайте компании через серийный номер. Специалисты IT-гиганта заявили, что затронутые проблемой смартфоны были произведены с 10 апреля 2023 года по 28 апреля 2024 года.

В компании отметили, что обладатели бракованных девайсов смогут обратиться за помощью в ближайший магазин Apple Store, в авторизованный сервисный центр или отправить смартфон в Apple по почте. Право на бесплатный ремонт сохраниться за пользователями в течение трех лет с момента покупки устройства.