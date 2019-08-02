Храп - довольно частое нарушение сна. И, если в некоторых случаях, поясняет изданию Huffington Post Джагдип Биджвадиа (Jagdeep Bijwadia), занимающийся проблемами сна, он появляется просто от неудобного положения, то чаще он оказывается сигналом, указывающим на те или иные неполадки в организме.

Как передает Day.Az, об этом пишет Вести.

Перечисляем 5 причин, по которым может возникать храп. Появление такого симптома - повод для обращения к специалисту, который поможет скорректировать ваше состояние.

Любители пропустить бокал вина в конце рабочего (или выходного) дня могут подумать, что не делают ничего криминального. Пропустим дебаты о вреде или возможной пользе алкоголя, сосредоточившись именно на храпе. Алкоголь расслабляет мышцы дыхательных путей, что и может приводить к сильному храпу.

Сильный храп часто мешает высыпаться, а потому наутро человек (а не только те, кто спит с ним в одной кровати) чувствует себя разбитым и подавленным.

Нарушенное дыхание

Нарушение дыхания - распространенная причина, вызывающая храп. Нарушения могут быть связаны с инфекцией, аллергией или дефектами носовой перегородки. С чем-то справиться легко, а для чего-то может потребоваться не просто медикаментозное, а хирургическое вмешательство.

Решить проблемы может помочь влажная уборка, устранение из спальни тяжелых штор и ворсистых ковров, где могут скрываться пылевые клещи, провоцирующие аллергию.

Сон на спине

Положение, которое вы предпочитаете во время сна, тоже имеет значение. Оказывается, любители спать на спине храпят гораздо чаще, чем те, кто спит на животе или на боку. Происходит это из-за того, что язык просто западает, сужая дыхательные пути.

Храпящих людей часто достаточно попросить повернуться или как-то изменить положение тела, чтобы они перестали издавать во сне эти ужасные звуки - почти в 90% случаях это действительно помогает.

Лишний вес

Люди, страдающие избыточным весом, храпят чаще и сильнее, чем те, чей вес в норме. Это происходит из-за того, что их мышцы шеи не находятся в тонусе.

Помочь могут специальные упражнения по их укреплению, а также стандартные методики, помогающие сбросить вес.

Проблемы с щитовидной железой

Храп - еще один повод проверить состояние своей щитовидной железы. Часто он возникает в том случае, если она недостаточно активна. Нормализация ее работы, прием соответствующих препаратов удивительным образом способны снизить уровень храпа или избавить от него вовсе.

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