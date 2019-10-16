Почки - одни из самых главных органов мочевыделительной системы человека. Именно они выводят из организма воду и конечные продукты обмена веществ, участвуя в поддержании гомеостаза. Также они участвуют в синтезе многих гормонов, необходимых для нормальной работы человеческого тела.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

К сожалению, такое заболевание, как амилоидоз, довольно часто поражает почки. И тогда существенно нарушается работа всего организма. Что нужно знать, чтобы этого избежать?

Что такое амилоидоз и почему он возникает?

Амилоидоз представляет собой патологию, при которой в тканях и системах органов происходит отложение гликопротеида (именуемого амилоидом). Болезнь приводит к серьезным нарушениям в работе всего человеческого организма.

Согласно данным статистики, средняя частота встречаемости заболевания составляет 1 случай на 50 тысяч населения. Чаще всего страдают лица, относящиеся к возрастной категории 50-65 лет.

Почему же возникает амилоидоз? Современная наука не может дать окончательного ответа на этот вопрос. Первичная форма болезни может быть обусловлена генетически, в то время как вторичный амилоидоз в большинстве случаев является результатом инфекционных патологий (сифилиса, туберкулеза либо актиномикоза), опухолевого процесса или гнойно-воспалительных заболеваний (остеомиелита либо эндокардита).

Реактивный амилоидоз нередко встречается у больных с атеросклерозом, язвенным колитом либо болезнью Крона. Также можно обнаружить такой недуг у пациентов с ревматоидным артритом либо болезнью Бехтерева.

Амилоид (вещество, которое откладывается в тканях) - это сложный гликопротеид, в состав которого входят как фибриллярные, так и глобулярные белки, довольно тесно связанные с полисахаридами. Эти отложения медленно накапливаются в сосудистой стенке, в паренхиматозных органах, способствуя изменениям их структуры.

Первые признаки нездоровых почек при амилоидозе

Одним из первых проявлений амилоидоза почек служит нефротический синдром. Пациент отмечает появление общей слабости, сухости во рту и постоянной жажды. У него пропадает аппетит, все чаще и чаще появляются головные боли, неприятная тяжесть в поясничной области, рвота, не связанная с приемами пищи. У некоторых больных может наблюдаться вздутие живота и срывы стула.

Признаком прогрессирования нефротического синдрома является периодическая задержка жидкости. Человек замечает, что он начал гораздо реже мочиться, а суточный диурез не превышает и одного литра. Это приводит к развитию массивных отеков (преимущественно верхней половины лица).

Портрет пациента с заболеванием почек довольно типичен: одутловатое бледное лицо, темные синяки под глазами, сухая кожа, ломкие волосы и ногти.

Периферическая отечность значительно ограничивает подвижность больного. Он становится более вялым, быстро утомляется. Даже после незначительной физической нагрузки требуется длительный перерыв для восстановления.

Осложнения амилоидоза

Одним из самых тяжелых осложнений заболевания традиционно принято считать хроническую почечную недостаточность. Это состояние, связанное с постепенным нарушением функций почек в результате гибели нефронов.

Особенностью хронической почечной недостаточности служит ее необратимость: патологический процесс можно слегка замедлить, однако невозможно повернуть вспять.

Методы диагностики заболевания

Так как амилоидоз является системной патологией, пациенту назначается комплексное обследование на предмет обнаружения других пораженных органов.

В общем анализе крови наблюдается снижение уровня общего белка, в то время как в анализах мочи всегда обнаруживается белок, которого в нормальных условиях быть не должно (это называется протеинурией).

В биохимическом анализе крови повышается уровень холестерина, липопротеидов и триглицеридов, снижается количество натрия и кальция.

Окончательный диагноз ставится на основании данных биопсии и обнаружения амилоидных фибрилл. С этой целью берется материал из слизистой оболочки прямой кишки либо из желудка, а также из лимфатических узлов.

Как лечить амилоидоз?

Всем пациентам с подобным диагнозом назначается специфическая диета. Она включает ограничение соли, жирных и жареных блюд, а также алкоголя.

Пациентам необходимо употреблять продукты с высоким содержанием калия, витаминов и клетчатки. В качестве средств общей терапии могут применяться цитостатики и глюкокортикостероиды. Дозировку и кратность приема определяет только лечащий врач.

С целью уменьшения отеков больным могут быть показаны диуретки, а для восстановления уровня общего белка в организме - инфузионное введение альбуминов.

В крайне тяжелых случаях показано проведение гемодиализа, а также может встать вопрос о необходимости пересадки пациенту донорских почек.

Каковы прогнозы при амилоидозе

Все прогнозы во многом зависят от возраста больного и общего состояния его организма на момент постановки диагноза. У более пожилых и ослабленных пациентов болезнь прогрессирует очень быстро.

По данным статистики, средняя продолжительность жизни больных при формировании хронической почечной недостаточности обычно не превышает нескольких лет.

Однако при адекватно проведенной терапии и трансплантации почек вполне можно надеяться на благоприятный исход.

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