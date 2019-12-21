Иногда человек может потерять сознание буквально на несколько секунд. Но если такое состояние длится дольше минуты, необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь, а самому постараться оказать первую помощь. Что необходимо сделать, если вы явились свидетелем обморока человека, рассказывает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Во-первых, нужно убедиться, что пострадавший дышит и его сердце бьется.

Во-вторых, уложить человека на спину и приподнять его ступни на высоту около 30-40 см от пола. Так кровь быстрее поступит к мозгу и состояние пострадавшего нормализуется.

После этого ослабьте галстук на шее пострадавшего или расстегните верхнюю пуговицу рубашки. Тугой воротник водолазки или свитера также необходимо по возможности оттянуть от шеи.

Попробуйте похлопать человека по щекам или громко заговорить с ним. Если есть возможность, поднесите к носу пострадавшего ватку, смоченную нашатырным спиртом.

Никакие другие лекарственные препараты применять категорически нельзя!

Как правило, после этих нехитрых действий человек приходит в себя. Чаще всего после обморока никаких дополнительных действий производить не нужно, если пострадавший не жалуется на помутнение сознания, у него связная и понятная речь, при падении он не получил травмы. Достаточно предложить пострадавшему воду и дать отдохнуть и прийти в себя.