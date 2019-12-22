Гастроэнтеролог Дмитрий Бордин назвал продукты, от которых стоит отказаться во время новогодних праздников, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По его словам, бутерброды с красной икрой могут спровоцировать панкреатит. Из-за мандаринов и шампанского может случится изжога. Эти продукты также не стоит употреблять при рефлюксной болезни и фунциональной диспепсии.

Бордин рассказал, что человек может и не знать о наличии подобных заболеваний.

- Если после употребления газированного напитка возникает боль, дискомфорт в области желудка, то рекомендуется воздержаться от их употребления, - говорит гастроэнтеролог.

Также специалист порекомендовал умеренно относиться к употреблению еды в новогоднюю ночь, чтобы на утро не оказаться в больнице.