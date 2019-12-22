Американские ученые из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне выяснили, что кофеин может компенсировать негативные последствия неправильного питания, так как замедляет отложение липидов и снижает уровень триглицеридов. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Так, крысы, которые на протяжении четырех недель получали кофеин из чая мате, набрали на 16% меньше веса и на 22% меньше жира по сравнению с теми, которым давали мате без кофеина. Все это время их рацион состоял из 40% жиров, 45% углеводов и 15% белков. Количество потребляемого кофеина было эквивалентно четырем чашкам кофе для человека.

Мате (парагвайский чай) - напиток, который готовят из высушенных измельченных листьев и молодых побегов падуба парагвайского. Он отличается высоким содержанием кофеина.

Тех же результатов удалось добиться с помощью синтетического кофеина и кофеина из кофе.

В будущем ученым предстоит понять, как мате и кофеин могут помочь людям в борьбе с лишним весом, ожирением и нарушениями обмена веществ.