Эксперт рассказала, чем опасно чрезмерное потребления воды
Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии наук Алла Погожева рассказала RT о последствиях чрезмерного потребления жидкости, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Большое количество воды, как заявила специалист, способствует повышению распада белка. Кроме того, избыточная жидкость в организме выводит микроэлементы и витамины и может привести к перегрузке сердечно-сосудистой и мочевыделительной системы.
Она пояснила, организм получает из продуктов литр жидкости, а еще около 1-1,5 литра в виде напитков или супов.
Эксперт подчеркнула роль вкуса напитка для утоления жажды. Она привела в пример морс, квас и зеленый чай, которые стимулируют слюноотделение. Это, в свою очередь, снижает желание пить.
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