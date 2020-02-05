Если аристократическая бледность не свойственна вам от природы, а появилась лишь в последнее время, то это повод насторожиться. О чем говорит бледное лицо, рассказывает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Если внезапная бледность сочетается с испариной и болью в животе, то можно предположить язву желудка или аппендицит.

Бледность, сопровождаемая постоянной усталостью, слабостью и нехваткой воздуха, - признак анемии. Обычно при малокровии советуют употреблять продукты или препараты с высоким содержанием железа. Иногда анемия развивается из-за обильных менструаций, язвы кишечника или геморроя.

Бледное лицо с припухлостями под глазами и отеками, белые пятна на коже - симптом почечных заболеваний.

Кроме того, бледность говорит о вегетососудистой дистонии, особенно если сопровождается головокружением и часто мерзнущими руками и ногами.

Сепсис также проявляет себя через внезапную бледность и высокую температуру.

Однако иногда бледное лицо - всего лишь следствие малоподвижного образа жизни, недостатка свежего воздуха и солнечного света. Поэтому стоит чаще гулять и заниматься спортом, принимать солнечные ванны.