Разработаны линзы, следящие за уровнем сахара в крови у диабетиков

Встроенные в контактные линзы микрочипы способны мониторить состояние больных диабетом, а также, по мере необходимости, впрыскивать в организм пациентов нужное количество лекарств. В этом убедились на основании проведенных опытов ученые Станфордского университета в Калифорнии (США), работавшие под руководством профессора Сей Ванг Хана (Sei Kwang Hahn) из Пхоханского университета науки и технологии в Южной Корее. Результаты их работы опубликованы в американском научном журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Первоначально исследователи планировали использовать чипированные контактные линзы для определения внутриглазного давления при глаукоме и мониторинга изменений в глазном яблоке. В дальнейшем они решили расширить исследование, проводившееся в лабораторных условиях на кроликах, дополнив его мониторингом изменений в сетчатке глаза при диабете.

"Среди всевозможных изобретений, наша разработка может эффективно использоваться как своего рода интерфейс между организмом человека и электронными регистраторами", - считает Хан.

По словам профессора, это первое исследование приемов измерения содержания сахара в крови пациентов и способов введения соответствующих лекарств таким способом.

Схема чипированных контактных линз

Контактная линза включает в себя микроэлектрические проводники и микрочип. Размер линзы предельно мал и, по словам исследователей, есть возможность уменьшить ее толщину до 1,5 мм, что тоньше стандартных линз.

Технически сенсоры, определяющие содержания сахара в организме больных, дают команду соотнести его количество с нормой для данного больного и ввести нужную дозу лекарства, объясняют разработчики.

Характеризуя возможности, предоставляемые изобретением, другой участник исследования доктор Джон Хованесьян из Американской академии офтальмологии утверждает, что данными параметрами новый гаджет не ограничится. "Перед учеными возникнут новые возможности, пока трудно сказать, какие еще заболевания можно будет лечить с помощью наших линз", - отмечает он.

Доктор Хан, в свою очередь, замечает, что исследования непосредственно на людях начнутся в следующем году. И если все пойдет хорошо, то к 2023 году возможно коммерческое освоение изобретения.

Исследователям удалось зарегистрировать изобретение в управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов (при Министерстве здравоохранения и социальных служб США).