Вакцину от коронавируса на основе прививки от оспы проверили на мышах

Американские биологи и медики разработали вакцину от коронавируса нового типа на основе ослабленной разновидности вируса, который использовали для создания первой вакцины от оспы. Препарат успешно проверили на мышах. Предварительные результаты экспериментов ученые опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В отличие от всех других вакцин наш препарат нацеливает иммунитет не только на S-белок коронавируса, но и на N-белок. Мы показали, что вирусная вакцина sMVA-CoV2 стимулирует выработку антител к этим двум белкам, молекулы которых присоединяются к муляжам коронавируса нового типа и к полноценным вирусным частицам. Все это говорит о том, что нужно продолжать доклинические испытания", - пишут ученые.

Вакцина sMVA-CoV2, которую создали американские медики и биологи под руководством профессора Национального медицинского центра City of Hope (США) Дона Даймонда, принадлежит к числу классических вакцин, модифицированных на генетическом уровне. Эта вакцина представляет собой ослабленную версию вируса Vaccinia, основу первых прививок от оспы, в геном которого ученые встроили сегменты, отвечающие за производство определенных белков оболочки коронавируса. Этот вирус может проникать в клетки человека и производить свои белки, но не может формировать новые вирусные частицы в них, что делает его идеальной платформой для разработки вакцин.

Даймонд и его коллеги уже много лет работают с этим патогеном, разрабатывая вакцины от цитомегаловируса и других возбудителей инфекционных болезней. Вспышка COVID-19 заставила ученых перенаправить свои усилия на борьбу с SARS-CoV-2. Используя уже отработанные методы, ученые вставили в геном Vaccinia два фрагмента ДНК, которые по структуре идентичны тем сегментам РНК коронавируса, которые отвечают за производство двух его ключевых белков. S-белок (также - шиповидный или спайк-белок) отвечает за проникновение в клетки человека, а N-белок (нуклеокапсидный) - за формирование оболочки вируса.

Получив некоторое количество новых вирусных частиц, получивших имя sMVA-CoV2, ученые проверили их работу на мышах. Как показали последующие опыты, малые и большие дозы этого вируса заставляли иммунитет грызунов вырабатывать большие количества антител и к тому, и к другому белку коронавируса. Эти антитела, в свою очередь, активно соединялись с фрагментами оболочек SARS-CoV-2 и полноценными вирусными частицами, заставляя иммунные клетки уничтожать их. При этом после введения второй дозы вакцины иммунитет животных не реагировал в чрезмерной степени, то есть sMVA-CoV2 не вызывала побочных эффектов, которые могут быть смертельно опасны для пациентов.

Успешное завершение этих опытов на мышах, как отмечают исследователи, открывает дорогу для испытаний вакцины на других животных, а также первой фазы клинических испытаний на людях. Учитывая то, что вакцина от оспы существует и применяется уже два столетия, ученые надеются, что и в этом случае она окажется эффективной и безопасной, что поможет человечеству справиться с новой вирусной эпидемией.