20 главных терминов про коронавирус

Чем пандемия отличается от эпидемии? Как правильно - Covid-19 или коронавирус? Мы на карантине или в локдауне?

Чтобы вы не терялись в бесконечном потоке новостей, мы адаптировали коронавирусный словарь от Vox и объяснили основные термины нового времени, передает Day.Az со ссылкой на Яндекс Дзен.

SARS-CoV-2

("сарс-кови-два)

- официальное название вируса, вызвавшего пандемию. Если расшифровать аббревиатуру и перевести на русский, получится "коронавирус два, вызывающий тяжелый острый респираторный синдром". Два - потому что первым был SARS, вызвавший вспышку атипичной пневмонии в 2002 году.

Пример

Толька плохо спал, потому что боялся подцепить SARS-CoV-2.

Коронавирус

- общее название вирусов из семейства, к которому относится SARS-CoV-2. Технически они известны как бета-коронавирусы, но это для совсем уж зануд.

Коронавирусами их называют из-за внешнего вида оболочки. В электронном микроскопе отдельный вирус выглядит как сфера, окруженная короной из шипов, которыми вирус цепляется к клеткам живого организма.

Пример

Коронавирусы - одна из причин сезонной простуды у детей.

Covid-19

("ковИд-девятнадцать")

- болезнь, вызванная вирусом SARS-CoV-2.

Если расшифровать аббревиатуру и перевести на русский язык, получится "коронавирусная болезнь 2019 года". Поэтому ВОЗ разрешает называть ее просто "коронавирусной болезнью".

Пример

Анализ показал, что причина температуры и кашля у Маши - Covid-19, а не какой-нибудь там грипп.

Нулевой пациент

- первый в мире или в определенной стране человек, заразившийся инфекцией.

Пример

Нулевым пациентом c Covid-19 в Ухане оказалась 57-летняя продавщица креветок.

R0

(базовый показатель репродукции)

- статистическая величина, описывающая заразность болезни. Показывает, сколько людей может в среднем заразить один больной. Например, R0=2 означает, что каждый зараженный человек распространит вирус на двух других. Точное значение R0 для Covid-19 все еще определяется, но в настоящее время считается, что оно составляет от 2 до 2,5.

Пример

R0 кори -12-18.

Пандемия

- когда болезнь распространяется по всему миру. ВОЗ объявила о пандемии Covid-19 11 марта 2020 года.

Пример

Пандемия "испанки" 1918 года предположительно заразила каждого третьего человека на планете.

Пути передачи

- как вирус передается от одного человека к другому. Ученые до сих пор выясняют, как именно распространяется SARS-CoV-2. Предполагается, что основные пути передачи - воздушно-капельный и контактный. В первом случае заражение происходит через капельки слюны и соплей, которые человек разбрызгивает вокруг себя, когда кашляет или чихает.

Пример

Коля заболел Covid-19 после того, как его сосед по самолетному креслу кашлял весь полет.

При контактном пути передачи человек заражается, прикоснувшись к предметам, на которых остались вирусные частицы, а затем перенеся их к себе на слизистые.

Пример

Галя слегла с коронавирусной болезнью после работы в офисе. Она весь день отвечала на звонки, прижимая к уху и рту трубку стационарного телефона. По этому же телефону накануне разговаривала Галина коллега, зараженная SARS-CoV-2.

Также возможно, вирус распространяется фекально-оральным путем - через кал, который попадает в воду или пищу, если не соблюдать правила гигиены.

Пример

Матвей точно не знает, где он подхватил коронавирус. Но продавец шаурмы в ближайшем ларьке никогда не моет руки - потому что там в принципе нет водопровода.

Подтвержденные случаи

- заражения Covid-19, при которых диагноз ставился на основании результата лабораторных тестов. Из-за нехватки тестов фактическое число зараженных, вероятно, намного выше.

Пример

По состоянию на 31 марта число подтвержденных случаев коронавирусной болезни в России составило 2337 человек.

Пневмония

- когда маленькие воздушные мешочки легких (по-научному они называются альвеолы) воспаляются и наполняются жидкостью. Это тяжелое осложнение Covid-19.

Пример

Певца Льва Лещенко, заразившегося коронавирусом, госпитализировали с двухсторонней пневмонией.

Аппарат ИВЛ

- медицинское приспособление для искусственной вентиляции легких. Перемещает в них воздух, если пациент не может или ему трудно дышать самостоятельно. Проблемы с дыханием часто возникают у людей с двухсторонней пневмонией, возникшей на фоне Covid-19. От возможности подключиться к аппарату ИВЛ иногда зависит их выживание.

Пример

Илон Маск подарил штату Калифорния 1255 аппаратов ИВЛ.

Коэффициент летальности

- как хорошо вирус умеет убивать людей.

Число смертей от заболевания / все случаи заражения SARS-CoV-2 (включая бессимптомное носительство)

Коэффициент летальности различается в зависимости от страны и возраста пациентов. Окончательная цифра будет зависеть от определения истинного количества случаев (которое трудно оценить без широкого тестирования).

Пример

Коэффициент летальности Covid-19 в Италии составляет около 10%.

СИЗ

- средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, защитные костюмы и другое снаряжение, которое снижает риск заразиться инфекцией. Врачи, медсестры и работники больниц сталкиваются с нехваткой защитных средств.

Пример

Фонд "Правмир" организовал сбор денег на покупку средств индивидуальной защиты для врачей, которые сегодня работают в эпицентре эпидемии.

Респиратор

- маска, которая плотно прилегает к лицу и фильтрует частицы из воздуха перед их вдыханием. Например, респиратор N95 отфильтровывает 95 % очень маленьких частиц.

Американские Центры по контролю за заболеваниями и ВОЗ не рекомендуют носить маски обычным людям - только врачам и сотрудникам системы здравоохранения.

Хирургическая маска

- одноразовая маска, которую можно купить в аптеке круглый год. Прилегает неплотно, отфильтровывает меньше частиц, чем респиратор. Подходящий аксессуар для заболевшего коронавирусной болезнью: мешает ему распространять капельки инфекции при чихании, кашле и смехе.

Социальное дистанцирование

- тактика ограничения скоплений людей, при которой им рекомендуется держаться на расстоянии в два метра друг от друга. Это помогает избежать попадания капель из носа или рта зараженного человека на здорового.

Социальное дистанцирование включает отмену обучения в детских садах и школах, публичных мероприятий, закрытие ресторанов и других общественных учреждений.

Пример

Власти рекомендуют людям, вынужденным перемещаться по городу в разгар эпидемии коронавируса, соблюдать социальное дистанцирование.

Карантин

- когда ограничивают передвижения людей, которые могли заразиться, но еще не заболели. Обычно карантин подразумевает, что человек находится у себя дома.

Пример

В России всех, кто вернулся из эндемичных стран, обязывают соблюдать 14-дневный карантин, то есть не выходить из дома.

Изоляция

- когда зараженных людей и людей с подозрением на инфекцию отделяют от здоровых. Это позволяет больным и носителям вируса выздороветь, не заражая кого-либо еще.

Пример

После того, как у папы поднялась температура, семья приняла решение отправить его в спальню вместе с игровой приставкой и упаковкой аспирина. Папа в изоляции, семья - на карантине.

Локдаун

- экстренный карантин, который власти вводят на определенной территории, чтобы остановить распространение инфекции.

Пример

В Москве, Подмосковье и многих регионах России - локдаун. За прогулки по улице могут оштрафовать.

Коллективный иммунитет

- когда достаточное количество людей становится невосприимчивым к болезни либо потому, что уже переболели, либо потому, что сделали прививку. В такой ситуации распространение заболевания замедляется или прекращается.

Стойкость приобретенного иммунитета к Covid-19 не совсем понятна. Со временем ученые смогут проверить кровь людей, которые выздоровели от Covid-19, и выяснить, как долго после болезни к ней сохраняется иммунитет. Эти исследования покажут, возникнет ли у нас со временем коллективный иммунитет к Covid-19 до того, как ученые изобретут вакцину.

Пример

У предыдущих поколений выработался коллективный иммунитет к натуральной оспе, и болезнь удалось полностью победить. Поэтому у людей, которым сейчас меньше 40 лет, нет от нее прививки.

Вакцина

- препарат с небольшими фрагментами вирусов, который вводят в организм, чтобы научить иммунную систему сопротивляться инфекции. Безопасная и эффективная вакцина может остановить пандемию.

Вакцины против SARS-CoV-2 сейчас проходят испытания на людях, но для массового применения они будут одобрены не раньше, чем через год.

Пример

Поголовная вакцинация от полиомиелита привела к тому, что во всем мире им заболело всего 33 человека в 2018 году.