Ученые выяснили, почему при COVID-19 пропадает обоняние. Оказалось, что вирус не повреждает обонятельные нейроны и потому потеря запаха продолжается недолго.

Временная потеря обоняния или аносмия - основной неврологический симптом, а также наиболее ранний и часто встречаемый индикатор заболевания COVID-19. Ряд прошлых исследований показал, что этот симптом сигнализирует о наличии заболевания лучше других, таких, как жар и кашель, однако биологические механизмы, лежащие в основе этого симптома, до недавнего времени оставались неизвестными, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Международная группа исследователей под руководством нейробиологов из Гарвардской медицинской школы в статье в журнале Science Advances, опубликованной 24 июля, определили тип обонятельных клеток в верхеней части полости носа, наиболее уязвимых перед вирусом SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

Как выяснилось, чувствительные нейроны, которые детектируют и передают сигналы о запахе в мозг, не оказались среди этих типов клеток.

Ученые установили, что обонятельные сенсорные нейроны (ORN) не экспрессируют ген, кодирующий белок ACE2, с которым связывается коронавирус, проникая в клетки организма. Напротив, белок ACE2 экспрессируется в клетках, которые обеспечивают метаболическую и структурную поддержку ORN, в том числе в определенных типах стволовых клеток и клетках кровеносных сосудов.

"Наше открытие указывает на то, что изменения в обонянии пациентов, вызываемые новым коронавирусом, связаны не с прямым инфицированием нейронов, а с воздействием на работу поддерживающих клеток", - пояснил автор исследования Сандип Роберт Датта. Это означает, что в большинстве случаев инфицирование SARS-CoV-2 не приводит к постоянному повреждению нервных сетей и потому не приводит к полной потере обоняния.

"Думаю, это хорошие новости, поскольку когда инфекция исчезает, обонятельные нейроны не должны заменяться или перестраиваться. Однако нам необходимо больше данных и лучшее понимание механизмов, лежащих в основе этого, чтобы подтвердить этот вывод", - пояснил Датта.

Аносмия, как правило, временная, наблюдается у большинства пациентов с COVID-19. Статистика показывает, что это заболевание сопровождается потерей обоняния в 27 раз чаще, чем у пациентов без COVID-19. При этом обоняние возвращается не протяжении нескольких недель, что гораздо быстрее, чем в случаях заражения вирусными инфекциями, напрямую поражающими обонятельные нейроны.

То, что потеря вкуса и обоняния - один из самых распространенных признаков COVID-19, специалисты из Калифорнийского университета Сан-Диего выяснили еще в начале апреля. Кроме того, тогда стало ясно, что эти симптомы в два раза чаще наблюдаются у людей с более легким течением заболевания. Работа была опубликована в журнале International Forum of Allergy Rhinology.

Отоларинголог и хирург Кэрол Ян и ее коллеги опросили почти 1500 пациентов, которые сдавали тест на коронавирус в университетской клинике в марте 2020 года. Инфекция подтвердилась у 102 из них. Всего в исследование вошли ответы 59 пациентов с положительным результатом и 203 - с отрицательным.

Явно выраженная потеря обоняния наблюдалась у 68% больных, вкуса - у 71%.

У пациентов с отрицательным тестом - 16% и 17% соответственно. Боль в горле при этом наблюдалась в основном у пациентов с отрицательным результатом. Кроме того, около половины пациентов жаловались на боли в костях и мышцах и диарею.