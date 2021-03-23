Израильско-американская компания разрабатывает первую в мире таблетку от коронавируса

Израильско-американская компания готовится приступить к клиническим испытаниям первой в мире оральной вакцины против коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на detaly.co.il, об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Компания Oravax Medical - совместное предприятие израильской фармацевтической компании Oramed Pharmaceuticals и американской Premas Biotech.

Oramed развивает технологию перорального введения препаратов на основе белка. К примеру, сейчас на третьей стадии клинических испытаний находятся ее капсулы инсулина, которые диабетики I и II типа смогут глотать, как обычные таблетки, вместо инсулиновых уколов.

Premas же работает на созданием вакцины нового типа против коронавируса.

По словам гендиректора Oramed Надава Кидрона, израильская и американская компании после контакта в 2021 году быстро поняли, что могут совершить революцию на рынке вакцин - и основали совместное предприятие.

Пероральную вакцину будет проще хранить и перевозить - она не требует глубокой заморозки. Теоретически можно будет самостоятельно принять, в том числе дома. Простота введения может стать особенно важной в случае, если коронавакцина станет ежегодной, как стандартная прививка от гриппа.

Premas Biotech уже испытала свою вакцину на животных и обнаружила, что она способствует развитию антител к иммуноглобулину G (IgG) и иммуноглобулину A (IgA). Антитела IgA необходимы для длительного иммунитета.

Вакцина Oravax нацелен на три структурных белка коронавируса, в отличие от одного "шипового" белка, на который нацелены вакцины Moderna и Pfizer. Благодаря этому она должна быть эффективной против разных штаммов COVID-19", - заявил Кидрон. Кроме того, сроки и стоимость производства у нее намного ниже, чем у ее уже одобренных конкурентов.

Oravax планирует начать клинические испытания своей вакцины на людях во втором квартале 2021 года. Компания подает заявку на проведение испытаний во многих странах, включая США, Израиль, Европу и Мексику. В компании особо надеются на Африку, где простая в перевозке, хранении и приеме вакцина может оказаться настоящим спасением.