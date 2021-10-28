У кого может возникнуть аллергия при вакцинации?

Противопоказанием к вакцинации является наличие опасной аллергической реакции на дрожжи, желатин или антибиотики. Об этом заявил врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий Евгений Комаровский, сообщает сетевое издание "ДокторПитер", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он объяснил, что угрожающая жизни аллергическая реакция может проявиться в течение получаса. В этот период важно находиться рядом с врачом.

Также может возникнуть отек, сыпь или другие симптомы, но они не несут угрозы жизни человека, пояснил врач. При этом аллергия может возникнуть после любого лекарства или травяного средства, отметил он. Заранее практически невозможно вычислить, будет ли такая реакция на препарат, и с каким элементом вакцины она может быть связана.

"Вероятность тяжелой аллергической реакции по всем существующим вакцинам - это 13 случаев на 10 млн привитых людей. Но она всегда будет разной. Например, при вакцинации КПК (против кори, паротита и краснухи - прим. ред.), самая высокая вероятность - 5 случаев на миллион. При пневмококке, гепатите В - 1 случай на 10 млн, что тоже бывает крайне редко. Однако это не говорит о том, что человек умирает! Если у вакцинированного появляются осложнения, ему делают укол, устраняют опасные симптомы", - подчеркивает Комаровский.

По оценке врача-вирусолога Евгения Тимакова, заболеваемость и смертность от коронавирусной инфекции будут расти в России еще минимум три недели. Он подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в стране не станет лучше, пока люди не станут со всей ответственностью подходить к вакцинации от коронавируса и соблюдению мер безопасности.