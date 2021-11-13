Названо преимущество нового инъекционного препарата от коронавируса

Производители препарата от коронавируса "Арепливир" объяснили разницу между лекарством в виде инъекции и в форме таблеток, сообщает пресс-служба компании-производителя лекарства "Промомед", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первый в России препарат от COVID-19 в форме инъекций "Арепливир" был зарегистрирован 12 ноября.

"Инъекционную форму препарата характеризует стопроцентная биодоступность и более интенсивное проникновение и распределение в клетках, более длительное удержание терапевтической концентрации в тканях, а также улучшенный профиль безопасности", - рассказали в пресс-службе.

Также там добавили, что "Арепливиром" в первую очередь будет обеспечена Россия, а потом его начнут экспортировать.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V". Впоследствии регистрацию прошли вакцины "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт" и "ЭпиВакКорона-Н".